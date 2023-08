Trzech mężczyzn i kobieta usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpiącej zyski z nierządu obywatelek Ukrainy. Grupa działała pod przykrywką firmy zajmującej się wynajmowaniem pokoi i sprzątaniem w Puławach (woj. lubelskie).

W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn i kobietę / Lubelska Policja / Policja

Rzecznik KWP w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek poinformował, że kryminalni z komendy wojewódzkiej zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 45, 49 i 53 lata oraz 52-letnią kobietę, podejrzewanych o czerpanie korzyści majątkowych z nierządu.



Następnie policjanci doprowadzili ich do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na trzy miesiące.



Za kierowanie grupą odpowie 49-latek z gminy Puławy, który do zalegalizowania pracy kobiet uprawiających prostytucję, założył fikcyjną firmę, zajmującą się wynajmowaniem pokoi oraz sprzątaniem. W ten sposób, wspólnie z pozostałymi zatrzymanymi, czerpał korzyści majątkowe z nierządu obywatelek Ukrainy - przekazał Fijołek.



Do nielegalnego procederu dochodziło w Puławach. Członkowie grupy zajmowali się m.in. zamieszczaniem ogłoszeń w internecie, udostępnianiem lokalu i kontaktem z osobami korzystającymi z usług seksualnych.



Funkcjonariusze zajęli od podejrzanych ponad 50 tys. zł na poczet przyszłych kar. Liderowi grupy grozi do 10 lat, a pozostały podejrzanym - do 5 lat więzienia.