Dorożki nie przejadą przez Rynek Główny w Krakowie. Magistrat informuje, że w związku z upałami zarówno przejazd, jak i postoje dla dorożek zostają zamknięte w godzinach 9.30-19.00 od soboty do poniedziałku.

Dorożki w Krakowie / Shutterstock

W trosce o bezpieczeństwo koni powożący mają korzystać z wyznaczonych zacienionych postojów zastępczych przy Barbakanie i na alejkach Plant przy ul. Podzamcze, między ul. Sienną i ul. Mikołajską. Muszą też regularnie poić zwierzęta i na bieżąco śledzi komunikaty dotyczące pogody.



W godzinach 9.30-19.00 od soboty do poniedziałku nieczynny będzie też postój zastępczy przy ul. Mikołajskiej przed bazyliką Mariacką.

W Krakowie i w Małopolsce, oprócz powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego, od soboty od godziny 12.00 do poniedziałku do 20.00 będzie obowiązywać ostrzeżenie przed upałami.

Temperatura w sobotę może sięgać od 31 st. C. do 35 st. C., w niedzielę od 30 do 33 st. C., w poniedziałek około 30 st. C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze wyniesie od 18 do 20 st. C.



Ostrzeżenie IMGW ma drugi stopień, co oznacza, że przewidywane zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne, zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Najwyższy, trzeci stopień ostrzeżeń IMGW oznacza możliwość wystąpienie zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.