W piątek, 5 sierpnia, w Krakowie odbędzie się finisz 7. etapu a także zakończenie 79. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. To oznacza spore utrudnienia i zmiany zarówno dla kierowców jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Sprawdź szczegóły.

/ Darek Delmanowicz / PAP

Piątek, 5 sierpnia upłynie w Krakowie pod znakiem utrudnień dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Wszystko dlatego , że do stolicy Małopolski zawitają kolarze 79. wyścigu Tour de Pologne.

Kolarze wjadą do Krakowa około godz. 18.00 od strony Kryspinowa, drogą wojewódzką 780. Następnie peleton przejedzie ulicami: Księcia Józefa, wschodnią jezdnią mostu Zwierzynieckiego, gen. Zielińskiego, Praską, Szwedzką, Tyniecką, Madalińskiego, zachodnią połową mostu Dębnickiego, zachodnią jezdnią al. Krasińskiego, al. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Królowej Jadwigi i al. Focha, gdzie rozpoczną się trzy pięciokilometrowe rundy (al. Focha, al. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, al. Focha).

Finisz będzie na al. Focha przy krakowskich Błoniach.

Dodatkowo w godz. 14.40 -17.30 odbędzie się 4. etap Tour de Pologne Junior. Trasa będzie wyglądać następująco - al. Focha, al. 3 Maja, ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, al. Focha – META.

Które ulice będą zamknięte

Od godz. 5.00 rano zamknięte zostaną al. Focha (od mostu na Rudawie), al. 3 Maja oraz ul. Kałuży

Od godz. 13.00 zostanie zamknięta dodatkowo ul. Piastowska. Oprócz tego na ul. Królowej Jadwigi (na odcinku pomiędzy ul. Piastowską a al. Focha) ruch jednokierunkowy będzie odbywał się jedynie w stronę Salwatora. Nie będzie możliwości wjazdu w al. Focha i al. 3 Maja z al. Mickiewicza.

Od godz. 15.30, w związku z przygotowaniem trasy 79. Tour de Pologne, zostanie zamknięta zachodnia jezdnia Alej Trzech Wieszczów od mostu Dębnickiego do ul. Reymonta.

Po godz. 17.00, po przejeździe ostatniego zawodnika Tour de Pologne Junior, będzie udrożniony przejazd al. 3 Maja i dalej ul. Chodowieckiego, ul. Igrców dla pojazdów wyjeżdżających z ulic: Oleandry, Ingardena, Kadrówki (będą mieć zamknięty wyjazd z ul. Ingardena w al. Mickiewicza)

Ok. godz. 18.00 około nastąpi wjazd kolarzy do Krakowa od strony Kryspinowa, drogą wojewódzką 780. Następnie peleton przejedzie ulicami: Księcia Józefa, wschodnią jezdnią mostu Zwierzynieckiego, gen. Zielińskiego, Praską, Szwedzką, Tyniecką, Madalińskiego, na których to ulicach pomiędzy godz. 17.30 a godz. 18.30 zostaną wprowadzone chwilowe przerwy w ruchu. Dalej kolarze pojadą zachodnią połową mostu Dębnickiego i zachodnią jezdnią al. Krasińskiego oraz al. Mickiewicza.

/ Materiały prasowe

W Krakowie kolarze przejadą trzy pętle ulicami: al. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Piastowską, ul. Królowej Jadwigi i al. Focha. Około godz. 18.40 planowany jest przyjazd zawodników na metę (al. Focha). Następnie odbędą się dekoracje i uroczyste zakończenie imprezy

/ Materiały prasowe

Zalecane objazdy zamkniętych ulic

W godz. 5.00–13.00, na czas zamknięcia al. Focha, al. 3 Maja i ul. Kałuży:



dla jadących Alejami Trzech Wieszczów do ul. Królowej Jadwigi objazd wyznaczono ulicami: Czarnowiejską i Nawojki

dla jadących od strony ul. Piastowskiej do al. Mickiewicza objazd poprowadzony zostanie ulicami: Królowej Jadwigi, Księcia Józefa do mostu Zwierzynieckiego, Zielińskiego, Monte Cassino i Konopnickiej.



Od godz. 13.00, na czas zamknięcia ul. Piastowskiej (na odcinku od Cichego Kącika do ul. Królowej Jadwigi), al. Focha oraz al. 3 Maja.

dla jadących do al. Mickiewicza objazd wyznaczono ulicami: Nawojki i Czarnowiejską.

dla jadących do ul. Królowej Jadwigi (ul. Kościuszki) trzeba będzie objechać ulicami: Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionową (do ul. Kościuszki dalej ulicą Królowej Jadwigi).

Tutaj znajdziesz więcej szczegółów na temat wyznaczonych objazdów zamkniętych ulic>>>>>>

W piątek, 5 sierpnia, z powodu wyścigu Tour de Pologne w Krakowie, swoje trasy zmienią też autobusy i tramwaje.

Tutaj sprawdź jak będzie funkcjonować komunikacja miejska>>>>>>