Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie organizuje targi gier komputerowych. Wydarzenie pod nazwą AGH GamesHall da szansę młodym twórcom gier na udostępnienie swoich autorskich, niekomercyjnych produkcji. Zaplanowano też spotkania z ekspertami z branży.

AGH GamesHall / AGH / Materiały prasowe

14 marca odwiedzający targi będą mogli przetestować gry, porozmawiać z ich twórcami i spotkać się z ekspertami. Swoimi produkcjami pochwalą się studenci, którzy już dziś działają na polu gier wideo.

Chcemy podzielić się z szeroką publicznością efektami naszej dotychczasowej pracy - mówi Filip Kowalski, koordynator AGH GamesHall, działający na co dzień w Kole Naukowym AGH Code Industry. Dla twórców z branży projektowania gier bardzo istotny jest komunikat zwrotny od samych graczy. Mogą oni wesprzeć nas, podpowiadając, co zmienić, dodać, o co uzupełnić nasze produkcje. Często właśnie to gracze sugerują istotne zmiany w warstwie narracyjnej gier, ich płynności, warstwie wizualnej lub akustycznej - dodaje.

Na odwiedzających czeka kilkanaście różnych tytułów. Sił będzie można spróbować m.in. w grach obsadzonych w klimacie horroru lub cyberpunkowej przyszłości. Nie zabraknie także tytułów strategicznych i logicznych.

Wśród zaproszonych ekspertów są Mikołaj Szczotka, który pracował m.in. przy "Outriders" i "Shadow Warrior 3" czy Barbara Kciuk, narrative designer w studiu Bloober Team. Projektantka narracji podzieli się ze słuchaczami swoim doświadczeniem w zakresie budowania fabuł do gier komputerowych.

AGH GamesHall organizuje Koło Naukowe AGH Code Industry. Spotkanie z twórcami oraz ekspertami rozpocznie się 14 marca o godz. 10:00 w Bibliotece Głównej AGH. Wstęp na wydarzenie oraz możliwość przetestowania gier są bezpłatne. Więcej informacji o targach znajdziecie tutaj.