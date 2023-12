Ponad 2,5 miliona osób z całego świata odwiedziło w tym roku Zamek Królewski na Wawelu. W historii królewskiej rezydencji to frekwencyjny rekord. W Krakowie i w oddziałach muzeum w Pieskowej Skale i Dworze w Stryszowie odbyło się 16 wystaw.

Dziedziniec arkadowy na Wawelu / Jacek Skóra / RMF24

Liczby nie są najważniejsze, ale robią olbrzymie wrażenie. W 2023 roku odwiedziło nas 2 mln 561 tys. turystów. Było to możliwe dzięki bardzo różnorodnemu i atrakcyjnemu programowi - mówił dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej. Jesteśmy wdzięczni naszym zwiedzającym. To również wielka zasługa wyjątkowego zespołu wawelskiego pracującego codziennie, by czynić z Wawelu miejsce jeszcze bardziej otwarte - dodał.

Największą z tegorocznych wystaw, a zrazem największym hitem była ekspozycja "Obraz Złotego Wieku" poświęcona Jagiellonom, na której prezentowano ponad 400 obiektów z całego świata i 30 renesansowych głów wawelskich zdjętych ze stropu. Obejrzało ją 85 tys. osób.

Oprócz wystaw w Zamku Królewskim odbywały się lekcje muzealne, koncerty i festiwale: "Wawel o zmierzchu" i "Wawel jest Wasz". To był bardzo dobry rok dla Wawelu - zaznaczył Betlej.

Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu o roku 2023 Jacek Skóra / RMF24

W 2024 roku gospodarze Zamku zapowiadają również 16 ekspozycji. Najważniejszym wydarzeniem będzie otwarcie 4 stycznia nowej trasy zwiedzania: "Wawel Podziemny. Lapidarium" pod wschodnim skrzydłem Zamku. Goście będą mogli zobaczyć także: wystawę XVII-wiecznej porcelany miśnieńskiej w nowej aranżacji, związane z Wawelem dzieła Stanisława Wyspiańskiego oraz pamiątki po królach z dynastii Sasów, koronowanych na Wawelu.