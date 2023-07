Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ma pod opieką już 10 królików. Ostatni z uszaków trafił do TOZ-u przez działające w Krakowie Okno Życia dla zwierząt. Oleander szuka nowego domu, a towarzystwo prosi o pomoc w utrzymaniu zwierząt.

"Kochani! Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc. Kolejny królik, który trafił do nas na Okno Życia, zwiększył liczbę uszaków, które mamy pod opieką do - uwaga - 10" - czytamy w poście opublikowanym przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami na Facebooku.

Młody samiec otrzymał imię Oleander. Wiadomo, że poprzedni właściciele oddali go z powodu alergii. Teraz szuka nowego, odpowiedzialnego domu. W sprawie adopcji można kontaktować się z KTOZ-em telefonicznie pod nr: 12 421 26 85 lub w wiadomości prywatnej.

KTOZ zwraca się też o pomoc w utrzymaniu królików. Potrzebna jest karma, pelet, miseczki, poidełka i domki.

"Jeśli ktoś może podarować nam cokolwiek, zwłaszcza jedzenie, to bardzo prosimy o przyniesienie do naszego biura w godzinach 8-16, wtorki 10-18. Można również zamówić jedzonko i wysłać na nasz adres: Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Floriańska 53, 31-019 Kraków" - apeluje Towarzystwo.