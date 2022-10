Rusza nowy, miejski program skierowany do spółdzielni, wspólnot mieszańcowych, przedsiębiorców i osób prywatnych. Miasto zamierza dofinansować parkingi, które służyć będą lokalnej społeczności i mieszkańcom Krakowa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Każdy może zawnioskować o budowę miejsc postojowych oraz wnieść swój wkład np. przekazując środki finansowe lub teren.

Miasto chce w ten sposób zachęć mieszkańców do partycypacji w kosztach. Ma to być rozwiązanie problemu deficytu miejsc postojowych w Krakowie. Dotyczy on zwłaszcza nowych osiedli, na których deweloperzy budując nowe budynki, zgodnie z prawem budują ograniczoną liczbę miejsc postojowych, która, jak się potem okazuje nie jest wystarczająca.

Nie oznacza to, że mieszkańcy od razu skrzykną się, by zakupić działkę pod budowę parkingu, ale nie jest to niemożliwe. Miasto oferuje dofinansowanie, które będzie uzależnione od lokalizacji parkingu i jego przydatności dla lokalnej społeczności.

To jest nowy projekt, z którego mogą skorzystać wszyscy. Jest skierowany do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, osób fizycznych i przedsiębiorstw. Potrzebny jest pomysł, który musi potem zaakceptować Rada Dzielnicy. Zarząd Dróg Miasta Krakowa będzie zajmować się takimi inwestycjami i będzie je realizować. To ZDMK ma zdobyć na to dofinansowanie i musi się to znaleźć w wieloletniej perspektywie finansowej - tłumaczy Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu.

Wnioski można składać do końca listopada. W kolejnych latach - od 2023 r. - wnioski będą przyjmowane do końca maja każdego roku.

Wybudowane parkingi będą ogólnodostępne.