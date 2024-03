Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest jednym z głównych ośrodków kultu maryjnego i pasyjnego w Polsce. Co roku misterium przedstawiające wjazd Jezusa do Jerozolimy gromadzi tłumy. Tak było i w tym roku.

Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii / Piotr Molecki / East News

Misterium przedstawiające wjazd Jezusa do Jerozolimy, a także wypędzenie kupców ze świątyni jerozolimskiej, zainaugurowały w Niedzielę Palmową odpust Wielkiego Tygodnia w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Chrystus, w którego postać wcielił się aktor, wjechał na grzbiecie osiołka na wzniesienie, na którym znajduje się kalwaryjska bazylika Matki Bożej Anielskiej. Podczas misteriów symbolizuje ona świątynię jerozolimską. W drodze towarzyszyli mu uczniowie, których role odgrywają przewodnicy kalwaryjscy. Z pochodem szedł tłum wiernych. Wiele osób miało w rękach palmy. Jezusowi towarzyszyły okrzyki: "Hosanna synowi Dawidowemu! Hosanna!".

Przy sanktuarium wierni ujrzeli między innymi ewangeliczne sceny wypędzenia kupców ze świątyni jerozolimskiej. "Czy to Dom Boży, czy jakieś targowisko? Ci ludzie z daleka przybywają, aby się tu modlić, a wy tu urządzacie handel? I wy, kapłani, pozwalacie na to, zamiast strzec przybytku Boga najwyższego? (...) Zabierzcie stąd to wszystko i nie róbcie targowiska z domu mojego ojca" - mówił Jezus.

Przedstawienie scen wjazdu Chrystusa do Jerozolimy inauguruje misterium pasyjne, którego zasadnicza część rozpocznie się w Wielką Środę. Kulminacja nastąpi w Wielki Piątek. Wówczas aktorzy zainscenizują sceny męki Jezusa. Słowo pasterskie wygłosi metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Tradycja organizowania w Kalwarii Zebrzydowskiej misteriów sięga początków XVII w., gdy ufundowany został tam klasztor Bernardynów. Początkowo odbywały się one tylko w Wielki Piątek. Po II wojnie ojciec Augustyn Chadam odnowił obrzędy. W Niedzielę Palmową 1947 r. urządzono po raz pierwszy "Wjazd Chrystusa do Jerozolimy". Swój program otrzymały Wielka Środa, Czwartek i Piątek. Pojawiły się postacie Chrystusa, Matki Bożej, apostołów, arcykapłanów, faryzeuszy, kobiet i żołnierzy. Każda z nich została ucharakteryzowana i otrzymała teksty do wygłoszenia. W 1953 r. misterium otrzymało formę znaną do dziś.