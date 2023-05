Rodzina uratowała w środku nocy 72-letniego mężczyznę z Witkowic (pow. oświęcimski), który wpadł do stawu. Wyciągnięto go z wody i w stanie nieprzytomnym został zabrany do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Nieprzytomnego 72-latka z urazem głowy wyłowili minionej nocy z jednego ze stawów w Witkowicach członkowie jego rodziny. Mężczyzna, który najprawdopodobniej uległ wypadkowi, został przewieziony do szpitala - podała we wtorek policja z Oświęcimia. Mężczyzna wykonywał prace porządkowe w lesie. W ich trakcie najprawdopodobniej doznał urazu głowy. Wracając pieszo do domu stracił przytomność i wpadł do wody - poinformowała rzecznik oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka. Gdy na noc nie wrócił do domu, członkowie rodziny udali się w miejsce, gdzie senior miał wykonywać prace. Znaleźli go nieprzytomnego w stawie. Wydostali go z wody i wezwali służby ratunkowe - zrelacjonowała rzecznik. 72-latek z urazem głowy w stanie nieprzytomnym został zabrany przez karetkę do szpitala. Zobacz również: Poszukiwany listem gończym wpadł podczas kradzieży butów

