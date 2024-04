Możliwość realizacji inwestycji nie tylko na terenach miejskich oraz tylko jeden głos na każdą kategorię. To najważniejsze zmiany w rozpoczętej właśnie 12. edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Do 5 maja pomysłodawcy mogą zgłaszać swoje projekty.

/ Shutterstock

W tym roku w KBO do wydania jest 9,3 mln złotych. To rekordowa kwota. Najwięcej, bo ponad połowę pieniędzy przeznaczono na projekty duże. Poza tym można zgłaszać projekty małe, nieinwestycyjne i zielone.

Na propozycje kielczanek i kielczan urzędnicy czekają od 16 kwietnia do 5 maja. Projekty można zgłaszać tylko drogą elektroniczną przez platformę bo.kielce.eu.

Osoby, które nie mają dostępu do komputera lub internetu, mogą się zgłosić do Urzędu Miasta przy Strycharskiej lub do Centrum Organizacji Pozarządowych przy Wojska Polskiego.

Budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem, a nas tym bardziej to cieszy. Przez 11 edycji powstały różne inwestycje, ale też festyny i spotkania na kwotę 70 mln złotych - mówi reporterowi RMF MAXX Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc





Zmiany w regulaminie

W tegorocznej edycji wprowadzono zmiany dotyczące procedury KBO. Najbardziej istotną jest możliwość zgłaszania projektów nie tylko, jak do tej pory, na terenach stanowiących własność miasta, ale także na gruntach, które stanowią własność Skarbu Państwa, województwa świętokrzyskiego oraz na tych, które są we władaniu spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Jest również zmiana w sposobie głosowania na projekty. Mieszkaniec będzie miał do dyspozycji jeden głos w ramach którego będzie mógł wybrać po 1 projekcie z każdej kategorii: inwestycyjny duży, mały, nieinwestycyjny i „zielony".

Lista wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców projektów zostanie opublikowana 8 maja. Potem projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie poznamy 30 sierpnia.