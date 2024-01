Pięć lat więzienia grozi 34-latkowi z Wrocławia, który przez komunikator internetowy próbował umówić się na intymne spotkanie z 13-latką z Sokółki. Dzięki przytomnej reakcji rodziny dziewczynki, mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu.

/ KWP Białystok / Policja

34-latek nawiązał kontakt z 13-letnią mieszkanką Sokółki poprzez komunikator internetowy. Gdy znajomość się rozwijała, złożył jej propozycję intymnego spotkania. Zaniepokojeni zachowaniem nastolatki najbliżsi powiadomili policję. Kryminalni rozpoczęli poszukiwania przestępcy w sieci.

Z ustaleń mundurowych tropiących pedofila wynikało, że doskonale zdawał sobie sprawę, że jego internetowa znajoma ma tylko 13 lat. Nie przeszkodziło mu to jednak w dążeniu do spotkania ze swoją ofiarą. Funkcjonariusze ustalili, że chowający się pod tajemniczym pseudonimem przestępca, ma 34 lata i mieszka we Wrocławiu. Tam też został zatrzymany.

Policjanci w jego mieszkaniu zabezpieczyli komputery, telefon, dyski twarde i pamięci przenośne. Na nich policjanci odnaleźli materiały pornograficzne z udziałem małoletnich, a także dane, które świadczyły, że zatrzymany 34-latek nawiązywał kontakty z innymi małoletnimi. Śledczy ustalili, że mieszkaniec Wrocławia był w przeszłości karany za podobne przestępstwa - mówi podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskich policjantów.

Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty składania propozycji obcowania płciowego oraz zarzut związany z posiadaniem materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 15 lat.

Zatrzymanemu mieszkańcowi Wrocławia grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy.