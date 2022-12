14:55

Białoruska Rada Bezpieczeństwa poinformowała o przystąpieniu do przemieszczenia wojsk i sprzętu bojowego - informuje Agencja Reutera zastanawiając się, czy jest to ruch wymuszony przez Moskwę, która od dawna naciska na swojego sojusznika, aby uruchomił nowy front w wojnie z Ukrainą.

Jak zaznacza agencja, zapowiedź władz białoruskich tłumaczona jest potrzebą "przeciwdziałania groźbie terroryzmu. Nie jest jasne, jakie jednostki zostaną przesunięte, ani w jakie miejsca trafią. W komunikacie białoruskiej Rady Bezpieczeństwa pojawia się jedynie informacja, że w najbliższych dwóch dniach należy się spodziewać utrudnień na niektórych drogach, którymi będą przejeżdżały wojskowe transporty.



Mieszkańcy Mińska nie dostrzegają żadnych oznak zwiększonego ruchu jednostek wojskowych - informuje Agencja Reutera.

Na ile obecne przekazy ze strony władz białoruskich mogą oznaczać zwiększenie aktywności reżimu Alaskandra Łukaszenki we wsparciu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie?

W przeszłości niektórzy zachodni dyplomaci podchodzili sceptycznie do możliwości włączenia się Białorusi do wojny - przypomina Reuter, zauważając, że stosunkowo miała armia tego kraju nie zmieni zasadniczo przebiegu konfliktu, a taki ruch mógłby jedynie nasilić niepokoje i sprowokować opozycję do akcji przeciwko reżimowi z Mińska. W ocenie agencji ewentualne zwiększenie aktywności sił białoruskich może mieć za zadanie odciągnięcie części armii ukraińskiej do zwiększenia ochrony północnej granicy, a przez to do osłabienia wojsk walczących bezpośrednio z rosyjską agresją.

14:10

31 przesyłek z groźbami otrzymali ukraińscy dyplomaci w piętnastu krajach - podsumował szef resortu dyplomacji w Kijowie. Dmytro Kułeba podał informacje dotyczące okresu od ostatniego dnia listopada. Jak przypomina reporter RMF FM Krzysztof Zasada, wtedy właśnie eksplodowała jedna przesyłka, która dotarła do ukraińskiej ambasady w Hiszpanii. Potem do placówek zaczęły nadchodzić paczki między innymi z kawałkami mięsa.

Wszystkie przesyłki mają ten sam adres nadawcy. To salon samochodowy w niemieckim mieście Sindelfingen koło Stuttgartu. Paczki nadawano z placówek pocztowych, w których nie było kamer monitoringu. Nadawcy zadbali o to, by w kopertach i paczkach nie było żadnych śladów ich DNA - to, zdaniem Kułeby - świadczy o profesjonalnym przygotowaniu akcji.

13:35

Zapewnienie o gotowości do ścisłej współpracy dwustronnej oraz w formacie wielostronnym w celu zapewnienia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO w jak najkrótszym czasie - to niektóre z punktów deklaracji końcowej, przyjętej w środę przez członków Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy.

Dokument został przyjęty w środę w Wilnie; podpisali go szefowie delegacji parlamentarnych: marszałek Senatu Tomasz Grodzki, przewodnicząca litewskiego Sejmu Viktoria Czmilyte-Nielsen oraz przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk.

Zgromadzenie podkreśliło, że Trójkąt Lubelski stanowi ważny element współpracy europejskiej i regionalnej oraz podkreśliło znaczenie wielowymiarowego wsparcia udzielanego Ukrainie przez Litwę i Polskę.

13:15

Ponad 60 redakcji rosyjskojęzycznych mediów, zarejestrowanych na Łotwie, podpisało list w obronie telewizji Dożd, której Narodowa Rada Mediów Elektronicznych Łotwy we wtorek cofnęła koncesji - poinformował w środę portal Radia Swoboda.

Uważamy, że decyzja o cofnięciu licencji Dożdowi była niesprawiedliwa, niesłuszna i niewspółmierna do uchybień formalnych, wymienionych przez regulatora. Argumenty, że naruszenia te stanowią "zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa", nie wydają się przekonujące - głosi apel.

Autorzy petycji uważają, że zakaz nadawania przez stację o "oczywistej antywojennej postawie" i "ogromnym znaczeniu w przeciwdziałaniu rosyjskiej propagandzie" zadaje "ciężki cios" wolności słowa i bezpieczeństwu Europy. Wśród sygnatariuszy apelu są "Nowaja Gazieta. Jewropa", Insider, Ważne Historie i inne rosyjskojęzyczne niezależne media.

W obronie stacji wystąpił również wtrącony do łagru lider opozycji antykremlowskiej Aleksiej Nawalny, który z tamtejszego karceru przekazał wiadomość, że "jest zachwycony działalnością telewizji Dożd".

Niezależna rosyjska telewizja Dożd (TV Rain) rozpoczęła działalność na Łotwie w lipcu - po tym, gdy została zmuszona do zaprzestania nadawania w Rosji z powodu relacjonowania wojny Rosji z Ukrainą.