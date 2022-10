"Ukraińskie służby informacyjne bardzo się starają, aby odpowiednie informacje pojawiały się w krajach, które im sprzyjają" - mówił w Radiu RMF24 dr hab. Jacek Wasilewski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. To ważne, bo jak podkreślił gość Tomasza Terlikowskiego, opinia publiczna nie może zapomnieć o tej wojnie ze względu na to, czy i jaką broń Ukraina otrzyma od sojuszników. Jacek Wasilewski podkreślił, że to, czego nie zobaczymy w internecie, to straty wojsk ukraińskich. Wojna między Rosją a Ukrainą toczy się nie tylko na polu bitwy, ale także w przestrzeni informacyjnej.