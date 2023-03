Głośno jest o nagraniu z egzekucji ukraińskiego jeńca, który powiedział "Chwała Ukrainie", a następnie został rozstrzelany przez oprawców. Wojskowi już zidentyfikowali mężczyznę. Według wywiadu NATO rosyjskie wojska straciły w walkach o Bachmut w obwodzie donieckim pięć razy więcej ludzi niż Ukraińcy - informuje CNN powołując się na źródła w Sojuszu Północnoatlantyckim. Departament Stanu USA przekonuje, że Bachmut nie jest strategicznie ważny dla Rosji - chodzi przede wszystkim o pokazanie społeczeństwu sukcesu na froncie. Rosjanie jednak twierdzą co innego. Według "Financial Times" Moskwa wstrzymuje się z kupowaniem rakiet balistycznych od Iranu, gdyż obawia się, że w odpowiedzi Kijów dostanie od Amerykanów kolejną broń. Wtorek 07.03.2023 to 377. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji.

Zdj. ilustracyjne / AA/ABACA / PAP/EPA 15:14 Zdobycie Bachmutu to nie wyłącznie kwestia symboliczna - twierdzi minister obrony FR Sergiej Szojgu. Według Rosjan, przejęcie miasta będzie miało kluczowe znaczenie w kontekście przełamania ukraińskich linii na froncie. 14:30 W Bachmucie wciąż przebywają dzieci - informuje ukraińska minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Wereszczuk. Według minister w mieście, od miesięcy stanowiącym arenę brutalnych walk, nadal mieszka 4 tysiące cywilów, w tym co najmniej 38 dzieci. Kijów podawał wcześniej, że mimo krytycznej sytuacji w Bachmucie, niektórzy mieszkańcy nadal odmawiają ewakuacji. Przed rosyjską inwazją w Bachmucie mieszkało ponad 70 tys. ludzi, w tym 12 tys. dzieci. 95 proc. mieszkańców ewakuowano. Trzymamy mocno front na naszym odcinku i możemy go trzymać. Bardzo nie chcemy dawać Putinowi takich symbolicznych prezentów - mówi o Jurij Syrotiuk, był deputowany ukraińskiego parlamentu, który obecnie uczestniczy w walkach w rejonie Bachmutu. Dla Rosjan to byłaby symboliczna zdobycz, chcą go nie tyle zająć, co zniszczyć - dodaje wojskowy cytowany przez Radio Swoboda. Były parlamentarzysta opisuje trudną sytuację wokół miasta. Rosjanie starają się przeciąć jedyną trasę, która łączy Bachmut z terenami kontrolowanymi przez siły ukraińskie. Ciągłe ostrzały artyleryjskie. Następują jeden po drugim. Wróg niszczy wszystko, co żyje. Niszczą budynek za budynkiem - tłumaczy Syrotiuk, ale dodaje, że miasto powinno być utrzymane aż do momentu, gdy ukraińskie wojsko ruszy z kontrofensywą - tak jak miało to miejsce we wrześniu 2022 roku w obwodach chersońskim i charkowskim. 12:45 Na froncie w obwodzie ługańskim ataki rosyjskie ogółem nasilają się, ale w wtorek Rosjanie cofnęli się, prawdopodobnie po to, by przegrupować wojska - poinformował szef tego obwodu na wschodzie Ukrainy, Serhij Hajdaj. Sytuację na froncie określił jako stabilną. W ostatnim czasie wzrosła liczba fal ataków w stronę Biłohoriwki i Kreminej. Jednak dziś Rosjanie odeszli, by uzupełnić rezerwy - powiedział Hajdaj, cytowany przez agencję Ukrinform. Opisywał, że niedawno zmobilizowani rosyjscy wojskowi czują się na froncie bardzo niepewnie. Tracą motywację, gdy są porzucani przez dowódców, gdy widzą realną wysokość strat Rosji i warunki, w jakich znaleźli się na froncie - powiedział Hajdaj. Podkreślił, że Rosjanie, nie odnosząc sukcesów na froncie, traktują ludność na terenach okupowanych jeszcze bardziej agresywnie. 12:36 W Chersoniu znów słychać eksplozje - donosi Suspilne. Miasto, które Rosjanie utracili w listopadzie, jest niemal codziennie ostrzeliwane. 12:21 Stracony przez Rosjan ukraiński jeniec wojenny, który został zastrzelony za okrzyk "Chwała Ukrainie!" to najprawdopodobniej Tymofiej Szadura, który walczył pod Bachmutem i został uznany za zaginionego 3 lutego - poinformowała służba prasowa 30. brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy. Ciało zabitego znajduje się obecnie na terytorium czasowo okupowanym przez Rosjan, a ostateczne potwierdzenie jego tożsamości będzie możliwe dopiero po jego sprowadzeniu i przeprowadzeniu niezbędnych ekspertyz - przekazała brygada. W komunikacie wyrażono wyrazy współczucia bliskim zabitego. "Zemsta będzie nieuchronna" - pokreślono. 10:44 Ukraińskie wojska już stosują inteligentne, precyzyjnie naprowadzane przez GPS pociski JDAM, przekazane przez USA - informuje agencja UNIAN we wtorek, powołując się na dowódcę sił powietrznych USA w Europie, generała Jamesa Heckera. Dzięki ruchomym skrzydłom pociski mogą trafiać w cele oddalone o 70 kilometrów. O przekazaniu Ukrainie inteligentnych pocisków w ramach pakietu amerykańskiej pomocy wojskowej media powiadomiły pod koniec ubiegłego roku. JDAM mogą zostać przymocowane do standardowych niekierowanych pocisków o wadze od 220 do ponad 900 km i zamienić tę amunicję w broń precyzyjnego rażenia. JDAM zostały dotychczas sprzedane przez Waszyngton do ponad 26 krajów świata. 10:15 Mieszkańcy Chersonia i regionu są proszeni o ewakuację, ze względu na "masowy ostrzał wroga" obszarów mieszkalnych. Ze względu na fakt, że większość pocisków trafia w budynki mieszkalne, radzimy ewakuować się, aby jak najszybciej aby nie narażać własnego życia i bezpieczeństwa swoich bliskich - podały władze regionu. 09:56 Ukraińska obrona Bachmutu nadal wyniszcza siły po obu stronach, ale w weekend wojska ukraińskie prawdopodobnie ustabilizowały pozycje obronne po wcześniejszych rosyjskich posunięciach na północ od miasta - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że około 2 marca rosyjskie uderzenie zniszczyło most na jedynej utwardzonej drodze zaopatrzeniowej do Bachmutu, która nadal znajduje się pod kontrolą Ukrainy, a błotniste warunki prawdopodobnie utrudniają zaopatrzenie siłom ukraińskim, które coraz częściej uciekają się do korzystania z nieutwardzonych ścieżek. Dodano, że publiczne spory między najemniczą Grupą Wagnera a rosyjskim Ministerstwem Obrony dotyczące przydziału amunicji podkreślają trudności Rosji w utrzymaniu wysokiego poziomu personelu i amunicji wymaganego do kontynuowania obecnej taktyki. 09:30 Przedstawiciel Departamentu Stanu USA odpowiedzialny za koordynowanie sankcji, James O'Brien i jego odpowiednik z Komisji Europejskiej, Denis Redonnet rozpoczęli rozmowy z wiodącymi "producentami, handlowcami, laboratoriami i stowarzyszeniami" branży diamentowej o przyszłej kontroli rosyjskiego eksportu kamieni szlachetnych - głosi opublikowane w poniedziałek oświadczenie Departamentu Stanu. Zdaniem obu instytucji bliska współpraca z branżą będzie kluczowa dla wprowadzenia skutecznych sankcji. 09:25 Ukraińskie władze zwróciły się do Stanów Zjednoczonych o rozszerzenie pomocy wojskowej o amunicję kasetową - poinformowała agencja Reutera, powołując się na kongresmenów z Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów USA Jasona Crowe’a i Adama Smitha. Według nich Kijów poprosił o bomby kasetowe MK-20. Ukraińcy chcą zrzucać je z dronów. 09:03 Wojska rosyjskie kontynuują intensywny szturm na Bachmut i jego okolice, jednak nie odnoszą sukcesów - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie we wtorek rano. Dodano, że wróg atakuje na pięciu kierunkach na wschodzie - od wschodniej części obwodu charkowskiego po obwód doniecki. Na kierunku bachmuckim przeciwnik, pomimo dużych strat, kontynuuje szturmy Bachmutu w obwodzie donieckim i okolicach tego miasta. W ciągu minionej doby tylko pod Dubowo-Wasyliwką (na północ od miasta) przeprowadził 37 ataków. Atakował także w rejonie miejscowości Biłohoriwka, Fedoriwka, Zaliznianske, Jahidne i Iwaniwske - poinformował sztab. 07:57 Według wywiadu NATO rosyjskie wojska straciły w walkach o Bachmut w obwodzie donieckim pięć razy więcej ludzi niż Ukraińcy - informuje CNN powołując się na źródła w Sojuszu Północnoatlantyckim. NATO podkreśla, że mimo takiego stosunku Ukraina nadal ponosi znaczne straty w obronie Bachmutu, a Rosjanie nadal posuwają się naprzód. W styczniu "Der Spiegel" informował, że według niemieckiego wywiadu armia ukraińska traci codziennie trzycyfrową liczbę żołnierzy w walkach o Bachmut. 07:37 Siły rosyjskie osiągnęły zdobycze terytorialne w Bachmucie, ale nie okrążyły jeszcze miasta ani nie zmusiły Ukraińców do wycofania się - przekazuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. ISW stwierdza, że walka o Bachmut nabrała strategicznego znaczenia ze względu na obecny skład sił rosyjskich rozmieszczonych na tym obszarze. Zdobycie Bachmutu jest konieczne, ale niewystarczające dla dalszych rosyjskich postępów w obwodzie donieckim, a siły rosyjskie w walce o miasto poniosły już tak ciężkie straty, że ich atak najprawdopodobniej zakończy się po zabezpieczeniu (miasta), jeśli nie wcześniej. Utrata Bachmutu nie jest zatem dla Ukrainy poważnym problemem operacyjnym lub strategicznym - ocenia ośrodek. Bitwa pod Bachmutem może w rzeczywistości poważnie zaszkodzić najlepszym siłom najemniczej grupy Wagnera, pozbawiając Rosję niektórych z jej najskuteczniejszych i najtrudniejszych do zastąpienia oddziałów uderzeniowych - zaznacza ISW. Dodaje, że siły rosyjskie walczące w Bachmucie to obecnie m.in. członkowie elitarnych oddziałów grupy Wagnera i rosyjskich jednostek powietrznodesantowych. 06:42 Wydaje się, że "kryzys ukraiński" jest napędzany przez "niewidzialną rękę", która zabiega o przedłużenie i eskalację konfliktu - oświadczył szef chińskiego MSZ Quin Gang. Zaprzeczył przy tym, że Chiny dostarczają broń Rosji i sprzeciwił się polityce sankcji. Zobacz również: Chiny: "Niewidzialna ręka" podsyca konflikt na Ukrainie 06:24 W ciągu minionej doby Ukraińcy odparli ponad 140 ataków rosyjskich - przekazał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W sumie armia rosyjska przeprowadziła 50 nalotów i 5 ataków rakietowych. Okupanci użyli 11 bezzałogowych statków Shahed-136, z czego 9 zostało zestrzelonych. 05:34 Bachmut nie jest strategicznie ważny dla Rosji, jest w wiadomościach tylko dlatego, że Rosjanie nie mają niczego innego, by się pochwalić w ciągu ponad 12 miesięcy swojej własnej brutalnej inwazji - stwierdził rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. 05:17 Zmobilizowani Rosjanie, którzy na początku marca należeli do obrony terytorialnej obwodu biełgorodzkiego nagrali film, w którym tłumaczą, że zostali włączeni do "brygady szturmowej" korpusu samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej i wysłani na front bez przeszkolenia. Telegram 05:00 Rosja nie kupuje rakiet balistycznych od Iranu z powodu obaw, że Stany Zjednoczone w odpowiedzi zaczną dostarczać Ukrainie pociski dalekiego zasięgu ATACMS - podaje "Financial Times". Według źródeł gazety, Iran jest gotowy do rozwijania współpracy wojskowej z Rosją. Negocjacje w sprawie pocisków balistycznych utknęły jednak w martwym punkcie ze względu na potencjalne konsekwencje - Teheran boi się kolejnych sankcji, a Moskwa dalszego dozbrajania Ukrainy.