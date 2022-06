Rosja zwróciła Ukrainie dziesiątki ciał żołnierzy, którzy zginęli podczas obrony zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu; obecnie trwa identyfikacja ich szczątków w Kijowie - poinformował były dowódca pułku Azow Maksym Żorin, cytowany przez agencję AP.

Kombinat metalurgiczny "Azowstal" w Mariupolu był broniony przez pułk Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielną Brygadę Piechoty Morskiej / ALESSANDRO GUERRA / PAP/EPA

W sobotę ukraińskie ministerstwo ds. reintegracji terytoriów okupowanych potwierdziło, że 2 czerwca w obwodzie zaporoskim na południu kraju doszło do wymiany ciał poległych żołnierzy z Ukrainy i Rosji. Strony ustaliły wymianę zwłok "w formule 160 na 160" - przekazano w oświadczeniu resortu.

Według brata jednego z bojowników Azowa, który prawdopodobnie zginął w fabryce Azowstal, do szpitala wojskowego w Kijowie przyjechały co najmniej dwie ciężarówki z ciałami żołnierzy zmarłych w Mariupolu. "Szczątki wydobyto w ubiegłym tygodniu z ruin fabryki. Niektóre spośród zwłok były mocno zwęglone" - poinformował rozmówca agencji AP.



Otrzymałam telefon od wojskowych z pułku Azow. Usłyszałam, że ciało mojego syna może być wśród tych, które przekazano do Kijowa. On był bohaterem. (...) Jest dla mnie ważne, aby pochować go w naszej ukraińskiej ziemi - opowiada matka jednego z żołnierzy poległych podczas obrony Azowstalu.

Zełenski: Wywiad pracuje nad wymianą jeńców

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Funkcjonariusze Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) pracują nad wymianą jeńców z Azowstalu.

Zagadnieniem wymiany jeńców zajmuje się HUR. Na jego bazie został powołany wspólny, specjalny zespół. Jeńcy są, niestety, w rękach Federacji Rosyjskiej. Wiemy, o czym możemy negocjować z Rosjanami, znamy tę cenę. Wiemy, że nie wolno im ufać. HUR powinien się zająć tą kwestią i powinna ona przynieść efekt, A jedyny efekt, którego oczekujemy jest taki, że ludzie muszą wrócić do domu - powiedział Zełenski dziennikarzom.

Według słów ukraińskiego przywódcy w niewoli przebywa ponad 2500 jeńców z Azowstalu. Zełenski zaznaczył, że pierwszym zadaniem, jakie zostało postawione przed HUR odnośnie jeńców, było wyprowadzenie ich żywych i zostało ono wykonane.

Teraz zadanie jest trudniejsze - muszą wrócić żywi do domu. Funkcjonariusze HUR są w tym najlepszymi specjalistami. Całkowicie im ufam. Czekamy na efekt, ale nie możemy codziennie pytać jeńców, "jak tam?" - powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski oświadczył również, że więźniowie traktowani są dobrze, nie są torturowani. Dzieje się tak, ponieważ są "publicznymi jeńcami" - dodał.

Bohaterska obrona Azowstalu

Kombinat metalurgiczny Azowstal w Mariupolu był broniony przez pułk Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielną Brygadę Piechoty Morskiej. 20 maja podpułkownik Denys Prokopenko poinformował, że jego oddział "otrzymał od kierownictwa wojskowego Ukrainy rozkaz zaprzestania walk w celu uratowania życia i zdrowia żołnierzy". Wcześniej władze w Kijowie potwierdziły ewakuację ponad 260 obrońców Azowstalu, w tym 53 ciężko rannych. Wojskowych przewieziono na terytorium samozwańczej, kontrolowanej przez Moskwę Donieckiej Republiki Ludowej.

Mariupol został prawie całkowicie zniszczony przez rosyjskie wojska, a liczbę ofiar wśród mieszkańców miasta ocenia się na co najmniej 22 tysiące.



Pod koniec kwietnia i w maju udało się uratować kilkuset cywilów, którzy przez około dwa miesiące ukrywali się w rozległych podziemnych korytarzach i schronach na terenie Azowstalu. Zorganizowanie konwojów humanitarnych było możliwe dzięki współpracy strony ukraińskiej z ONZ.