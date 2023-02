"Rosjanie wysłali pod Bachmut oddziały zaporowe złożone z kadyrowców"

Tymczasem w porannym komunikacie sztab generalny armii ukraińskiej poinformował, że by powstrzymać dezercję rezerwistów rosyjska armia skierowała na front pod Bachmutem 300 kadyrowców z pułku Achmat jako oddziały zaporowe.

W nieoficjalnych doniesieniach z frontu i analizach ekspertów niejednokrotnie odnotowywano, że strona rosyjska stosuje oddziały zaporowe, które mają siłą lub groźbą jej użycia powstrzymywać ewentualne przypadki dezercji.

Przyczyną dezercji jest to, że wojsko jest wysyłane do szturmów bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu, a piechota jest używana do ataków przeciwko siłom ukraińskim, dysponujących ciężkim sprzętem. Takie doniesienia pojawiały się m.in. z odcinków frontu, na których walczyła formacja najemnicza grupa Wagnera oraz oddziały tzw. separatystów.

Przed rosyjską inwazją Bachmut liczył ponad 70 tys. mieszkańców. Ostatnio wiceburmistrz Ołeksandr Marczenko poinformował, że w mieście pozostało prawie 5,5 tysiąca osób.