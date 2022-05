Jedną z większych klęsk, jakie poniosła rosyjska armia, jest nieudana próba sforsowania rzeki Doniec na wschodzie Ukrainy w pierwszej połowie maja. Ukraińcy zbombardowali wtedy most pontonowy zbudowany przez Rosjan. O ogromnych stratach żołnierzy Putina pisała ukraińska fundacja Ukrainian Witness, która opublikowała też zdjęcia zniszczonych czołgów. Ich autentyczność potwierdziły już media zagraniczne. Dziś w sieci pojawił się film pokazujący „cmentarzysko” rosyjskich czołgów w okolicach rzeki Doniec.

Rosjanie, próbując przekroczyć rzekę Doniec w obwodzie ługańskim, ponieśli ogromne straty. Po ataku Ukraińców stracili 485 żołnierzy z 74. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych (wysłanych tam było 550 żołnierzy). Ponad 80 jednostek rosyjskiego sprzętu zostało uszkodzonych.

Dziś w sieci pojawił się film pokazujący straty armii rosyjskiej. Nagranie zostało opublikowane przez Ukrainian Witness. To fundacja założona w 2014 roku po rosyjskiej agresji na Ukrainę przez Witalija Dejnegę. Przez swoje działania wspiera zarówno ukraińskich żołnierzy, jak i ich rodziny. Chce także przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie.

Film pokazuje, co zostało z rosyjskich maszyn. Na niektórych widzimy białe napisy "ZOV", na innych jest umieszczona litera "O"- to oznaczenia, jakie rosyjska armia stosuje od początku inwazji na Ukrainę.

Wideo youtube

"The Times": Jedna z najcięższych bitew trwającej wojny

Strona ukraińska przeprowadziła intensywny atak, jak tylko odkryła, że rosyjski oddział próbuje przekroczyć rzekę Doniec mostem pontonowym . Na zdjęciach opublikowanych przez ministerstwo obrony Ukrainy widać zniszczone pojazdy wojskowe oraz most pontonowy.

Pierwsze doniesienia o dużych stratach Rosji w czasie próby przekroczenia Dońca na zachód od miasta Siewierdonieck pojawiły się 11 maja. Brytyjski wywiad informował później, że Ukraińcy uniemożliwili Rosjanom przeprawę, niszcząc most pontonowy i "znaczną ilość" sprzętu.