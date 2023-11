Novak Djoković znów najlepszy! Lider światowego rankingu tenisistów wygrał turniej ATP Finals w Turynie. W niedzielnym finale pokonał Włocha Jannika Sinnera 6:3, 6:3.

Novak Djoković / ALESSANDRO DI MARCO / PAP

To siódmy w karierze triumf Serba w tej imprezie, co czyni go samodzielnym rekordzistą.

Lider światowego rankingu do tej pory dzielił rekord sześciu triumfów ze Szwajcarem Rogerem Federerem, który zakończył już karierę.

To był dziewiąty finał 36-letniego Djokovicia. Porażek doznał w 2016 i 2018 roku. 14 lat młodszy Sinner do finału dotarł po raz pierwszy.

W roli rezerwowego do Turynu pojechał Hubert Hurkacz. Ostatecznie rozegrał jeden mecz, zastępując kontuzjowanego Greka Stefanosa Tsitsipasa. W fazie grupowej uległ Djokovicowi 6:7 (1-7), 6:4, 1:6.

Wynik finału:

Novak Djoković (Serbia, 1) - Jannik Sinner (Włochy, 4) 6:3, 6:3