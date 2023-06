Estonka Anett Kontaveit jeszcze rok temu była wiceliderką rankingu WTA. Zajmowała drugie miejsce za plecami Igi Świątek. Sezon 2022 kończyła na 17. pozycji. Teraz zapowiedziała, że w wieku zaledwie 27 lat musi zakończyć karierę. Po raz ostatni zagra na wielkoszlemowym Wimbledonie. Estonka ma poważne problemy zdrowotne. Jej karierę zatrzymała kontuzja pleców.

Anett Kontaveit / Shutterstock

Anett Kontaveit stała się największą gwiazdą estońskiego tenisa. Oczywiście za sprawą sportowych sukcesów. Urodzona w Tallinie zawodniczka w sezonie 2022 doszła do drugiego miejsca w rankingu WTA. Wyprzedzała ją tylko Iga Świątek. Wszystko to mimo braku sukcesów w wielkim szlemie. Najlepszy wynik Kontaveit to ćwierćfinał Australian Open w 2020 roku.

W poprzednim sezonie Estonka dotarła choćby do finału turnieju w Dosze (przegrała tam ze Świątek). Była także finalistką imprez w Hamburgu i Tallinie, ale tam także przegrywała w decydujących spotkaniach. W całej karierze triumfowała w sześciu turniejach. Kariera może nie obfitowała więc w wielkie i spektakularne sukcesy, ale w Estonii Kontaveit ma status gwiazdy sportu.

Teraz w wieku zaledwie 27 lat musi zakończyć karierę i jak oświadczyła występ na Wimbledonie będzie dla niej ostatnią przygodą z zawodowym tenisem. Wszystko z powodu przedłużających się kłopotów zdrowotnych. Zawodniczka ma dyskopatię lędźwiową kręgosłupa. Uraz nie pozwala jej rywalizować i trenować na sto procent, a na tym poziomie granie i trenowanie na pół gwizdka może tylko pogorszyć sprawę. Przekreśla także szanse na sportowe sukcesy.

"Tenis wiele mi dał i nauczył, za co jestem mu bardzo wdzięczna. To było dla mnie ważne, aby wnieść estońską flagę na korty tenisowe i móc grać przed moimi kibicami i fanami na całym świecie" - napisała Estonka w mediach społecznościowych.

W tym sezonie Kontaveit rozegrała zaledwie 10 meczów a wygrała tylko 3 z nich. Podczas Australian Open w drugiej rundzie pokonała ją na przykład Magda Linette. Na niedawnym Rolandzie Garrosie w pierwszej rundzie lepsza okazała się Amerykanka Bernarda Pera.