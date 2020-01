"Mimo wzrostu napięcia po zabiciu przez siły USA w Bagdadzie irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, rząd Niemiec zamierza kontynuować walkę z Państwem Islamskim w Iraku" - powiedziała minister obrony tego kraju Annegret Kramp-Karrenbauer.

Niemcy chcą kontynuować walkę z IS w Iraku / STRINGER / PAP/EPA

Irak nie może pogrążyć się w chaosie i znaleźć pod kontrolą ekstremistów - dodała niemiecka polityk po przeprowadzonej wcześniej rozmowie telefonicznej ws. sytuacji w Iraku kanclerz Angeli Merkel z ministrami obrony, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych.



Annegret Kramp-Karrenbauer podkreśliła, że Niemcy wspólnie ze swoimi partnerami nadal będą walczyć z ISIS w Iraku, przyczyniając się w ten sposób do stabilizacji w regionie. W Iraku stacjonuje około 120 niemieckich żołnierzy.

"Zapobiec wojennej eskalacji"