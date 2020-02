Polska jest gotowa zmienić stanowisko i przystąpić do wspólnych unijnych zakupów szczepionki przeciw koronawirusowi z Wuhanu - dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Prace nad wynalezieniem szczepionki trwają.

Szpital w Wuhanie przeznaczony dla pacjentów zarażonych koronawirusem COVID-19 / YUAN ZHENG / PAP/EPA

Według ustaleń naszej dziennikarki, Polska gotowa jest zmienić stanowisko i przystąpić do unijnego mechanizmu wspólnych zakupów szczepionek pandemicznych.

"Zrobimy wszystko, aby Polacy nie czekali w ogonku na tę szczepionkę" - oświadczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska po zakończeniu nadzwyczajnego spotkania unijnych ministrów zdrowia ws. epidemii chińskiego koronawirusa.

Obecnie Polska nie bierze udziału w unijnych przetargach na szczepionki pandemiczne. Była to jeszcze decyzja rządu Platformy Obywatelskiej, który nie kupił szczepionki na pandemię świńskiej grypy, a później nie przystąpił do stworzonego przez Brukselę mechanizmu wspólnych zakupów.

"Gdyby teraz wynaleziono szczepionkę na koronawirusa, to Polska, która nie bierze udziału w tych wspólnych zakupach, znalazłaby się w ogonku krajów czekających na dostęp do szczepionki" - usłyszała w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

System wspólnych zakupów jest bowiem gwarancją, że uczestniczące w nim kraje nie będą "wydzierać" sobie szczepionek. Co więcej, tworząc taki mechanizm, mają większą siłę przetargową w negocjacjach z firmami farmaceutycznymi.

Pytany o to przez dziennikarkę RMF FM wiceminister Kraska zapewnił: "Wejście do tych wspólnych zakupów na pewno jest do rozważenia. Jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno w to wejdziemy".

Oznacza to, że w obliczu epidemii nowego koronawirusa polskie władze gotowe są zmienić dotychczasowe stanowisko, a mechanizm wspólnych zakupów jest wciąż - o czym zapewnia Komisja Europejska - otwarty i unijne kraje mogą przystąpić do niego w każdym momencie.

Obecnie w mechanizmie uczestniczy ponad 20 unijnych krajów.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, wynalezienie szczepionki przeciw koronawirusowi COVID-19 może potrwać do 18 miesięcy.

Na badania nad szczepionką Komisja Europejska przeznaczyła 10 mln euro.