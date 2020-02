Pierwszy przypadek śmierci osoby zarażonej koronawirusem w Europie. Ofiara to chiński turysta, który był hospitalizowany we Francji w związku z zarażeniem koronawirusem.

We Francji zmarł chiński turysta z koronawirusem - pierwszy przypadek śmiertelny w Europie / WU HONG / PAP/EPA

O śmierci turysty poinformowała francuska minister zdrowia Agnes Buzyn. Jak podaje BBC, turysta to 80-letni obywatel Chin, mężczyzna był hospitalizowany w Paryżu od 25 stycznia br. Hospitalizowana jest również córka zmarłego mężczyzny, jednak władze utrzymują, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

We Francji odnotowano dotąd 11 przypadków zarażenia koronawirusem.

W piątek w Chinach zmarły 143 osoby, u których stwierdzono obecność koronawirusa COVID-19. Jak podaje narodowa komisja zdrowia i higieny - zmarło już ponad 1500 osób zarażonych koronawirusem. Tylko w piątek odnotowano 2641 nowych zakażeń koronawirusem.



Chińskie władze podkreślają, że dynamika rozwoju epidemii nieco osłabła, w ubiegłym tygodniu liczba nowych zakażeń przekraczała 3 tys. dziennie



Po uwzględnieniu danych za piątek komisja zdrowia i higieny ogłosiła, że całkowita liczba zakażonych wirusem w Chinach wynosi 66 492. Liczba wyleczonych sięga 8096 przypadków, co oznacza przyrost o 1473 osoby w porównaniu do danych za czwartek.



Wskaźnik śmiertelności z powodu zakażenia koronawirusem wynosi 2,29 proc. Dla porównania wskaźnik śmiertelności wśród osób, które zapadły na ciężkie zapalenie płuc SARS po zakażeniu wirusem U04 na przełomie 2002 i 2003 roku wynosił 9,6 proc.

Najgorsza sytuacja w prowincji Hubei

Największe żniwo koronawirus zbiera w położonej w centrum Chin prowincji Hubei, która od kilku tygodni jest odizolowana od reszty kraju. W piątek zmarło tam 139 osób na 143 w całych Chinach. Na prowincję przypadła też lwia część zakażeń zarejestrowanych w piątek, bo aż 2420. W całym regionie obecność wirusa potwierdzono u 54 406 osób. Liczba zgonów przypadających na prowincję Hubei wynosi 1457. Wskaźnik śmiertelności w wypadku Hubei wzrósł z 2,53 proc. według danych z piątku rano do 2,67 proc. w sobotę rano po uwzględnieniu zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin.



Chińskie władze starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa różnymi metodami administracyjnymi z wykorzystaniem wojska i policji. Prowincja Hubei jest odcięta od reszty świata. W piątek władze ChRL podjęły decyzję, że każda osoba powracająca do Pekinu z przedłużonych ferii z okazji chińskiego Nowego Roku będzie musiała przejść 14-dniową obserwację w domu lub ośrodku kwarantanny, by zapobiec roznoszeniu się koronawirusa.



Osoby, które nie wypełnią tego obowiązku, poniosą konsekwencje prawne - zaznaczono w komunikacie pekińskiego biura grupy przywódczej ds. zapobiegania epidemii koronawirusa.



W szeregu miast i regionów poza pierwotnym ogniskiem epidemii wprowadzono tzw. zarządzanie zamknięte, które nakazuje ścisłą kontrolę osób wchodzących i wychodzących z osiedli mieszkalnych, wsi, biurowców i innych budynków. W niektórych aglomeracjach znacznie ograniczono mieszkańcom możliwość wychodzenia z domów.



Chińskie władze zapewniają, że uda im się opanować epidemię, a także osiągnąć wyznaczone na bieżący rok cele gospodarcze i społeczne. według wstępnych danych wskaźnik wzrostu gospodarczego Chin spadł z poziomu 6 proc. do mniej niż 4 proc. w ciągu zaledwie 6 tygodni od wybuchu epidemii.