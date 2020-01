Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że Stany Zjednoczone miały prawo zabić irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. "Tak jak Izrael ma prawo do samoobronny, tak Stany Zjednoczone mają dokładnie to samo prawo" - stwierdził. Równocześnie izraelskie siły zbrojne postawione zostały w stan wysokiej gotowości, a minister obrony Izraela Naftali Benet wezwał do Tel Awiwu m.in. szefa sztabu, szefa narodowej rady bezpieczeństwa i dyrektora Mosadu.

