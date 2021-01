Puurs - niewielkie, 17-tysięczne miasteczko w Belgii ratuje Europę. To tutaj firma Pfizer/BioNTech dzień i noc produkuje swoją szczepionkę przeciw Covid-19. To stąd wyruszają setki ciężarówek z tym preparatem do wszystkich krajów UE. Nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon odwiedziła to miejsce i rozmawiała z jego mieszkańcami.

REKLAMA