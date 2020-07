Wyzdrowiało już ponad 90 proc. zakażonych koronawirusem górników z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) oraz ponad 70 proc. zakażonych pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) - wynika z danych obu firm. W JSW potwierdzono 12 nowych przypadków infekcji, a w PGG - 4.

Kopalnia Bobrek Centrum / Andrzej Grygiel / PAP

Łącznie od początki epidemii w JSW zakażonych zostało 3963 pracowników, a w PGG 1918. W sumie potwierdzono 5881 przypadków SARS-CoV-2. Wraz z należącą do spółki Węglokoks Kraj kopalnią Bobrek, gdzie wyzdrowieli już wszyscy zakażeni górnicy, łączna liczba zakażeń w kopalniach węgla kamiennego wynosi 6471.

W JSW odnotowano najwięcej zakażeń w górnictwie. W miniony weekend liczba osób z potwierdzonym koronawirusem utrzymywała się na niezmienionym poziomie, jednak w poniedziałek potwierdzono 28 nowych przypadków, a we wtorek kolejnych 12 - 8 w kopalni Borynia, 2 w kopalni Budryk oraz po jednym w kopalniach Pniówek i Jastrzębie-Bzie.

Od początku epidemii najwięcej przypadków SARS-CoV-2 wykryto w należących do JSW kopalniach Pniówek (1604), Zofiówka (1180) i Borynia (480). W kopalni Jastrzębie-Bzie zostało zakażonych 388 osób, w Budryku 307, a w Szczygłowicach - 4. Jak przekazała we wtorek spółka, już 2794 pracowników to ozdrowieńcy - o 264 więcej niż w poniedziałek. W kwarantannie jest 102 pracowników JSW.

Wznowiły pracę zatrzymane z powodu epidemii kopalnie JSW: w kopalni Knurów-Szczygłowice od 29 czerwca trwa normalny cykl produkcyjny, a kopalnia Budryk wraca do normalnego cyklu produkcyjnego od wtorku. Bez zakłóceń pracują pozostałe kopalnie spółki.

W największej węglowej spółce - PGG - od poniedziałku przybyły cztery nowe zakażenia. Od początku epidemii w PGG potwierdzono SARS-CoV-2 u 1918 osób, z których 1729 już wyzdrowiało - od poniedziałku przybyło 36 ozdrowieńców. 253 pracowników PGG jest na kwarantannie. W spółce przeprowadzono ponad 50 tys. wymazów na obecność koronawirusa.

Wszystkie kopalnie PGG, które przed trzema tygodniami wstrzymały lub ograniczyły produkcję węgla z powodu pandemii, od poniedziałku wracają do normalnej pracy. Ograniczenie produkcji objęło 10 zakładów górniczych PGG: Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, Piast w Bieruniu, Ziemowit w Lędzinach, Halemba i Pokój w Rudzie Śląskiej, Chwałowice w Rybniku, Marcel w Radlinie, Rydułtowy w Rydułtowach, Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach oraz Wujek w Katowicach.

Według wtorkowych danych sanepidu, w woj. śląskim - gdzie odnotowano najwięcej w kraju zakażeń - SARS-CoV-2 wykryto u 13 403 osób, 344 z nich zmarły. Wyzdrowiało dotychczas 8856 osób, czyli dwie trzecie wszystkich zakażonych.