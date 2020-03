Posiedzenie Sejmu, podczas którego izba zajmie się poprawkami Senatu do ustaw tworzących tarczę antykryzysową rozpocznie się we wtorek o godz. 13 - poinformował dziennikarzy wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) po poniedziałkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu.

Ryszard Terlecki / Leszek Szymański / PAP

Obrady Sejmu wstępnie zaplanowane są też na piątek.

Terlecki powiedział dziennikarzom po zakończeniu Prezydium Sejmu, że już we wtorek o 8.30 ewentualnymi poprawkami Senatu do ustaw tworzących tarczę antykryzysową zajmie się sejmowa komisja finansów. Będzie to posiedzenie on-line.

Po czym o g. 13 jest przewidywane rozpoczęcie obrad Sejmu, oczywiście o ile wszystko przebiegnie zgodnie z planem - zaznaczył wicemarszałek Sejmu. To znaczy, dodał, jeśli jeszcze w poniedziałek odbędą się głosowania w Senacie, Senat przyjmie poprawki do ustaw i odpowiednie dokumenty trafią do Sejmu.

Potwierdziła to wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO). Jeżeli ustawa z Senatu trafi do Sejmu, jutro będziemy od 13 procedować - powiedziała.

Będzie to, dodała "zdalne posiedzenie, tylko kilka osób na sali". Zapewne będzie mniej niż 42 osoby, które było na ostatnim posiedzeniu - zaznaczyła.

Posiedzenie Sejmu, poinformowała Kidawa-Błońska, prawdopodobnie odbędzie się też w najbliższy piątek, jeżeli - jak powiedziała - "dojdą ustawy dotyczące oświaty".

Pytana, czy chodzi np. o kwestie zdalnych matur zaznaczyła, że nawet marszałek Elżbieta Witek nie wiedziała, co będzie w projektach dotyczących oświaty. Jak zwykle nic nie wiemy - skomentowała Kidawa-Błońska.

Wicemarszałka Terleckiego dziennikarze pytali, czy klub PiS skłonny jest wycofać się ze zmiany w Kodeksie wyborczym wprowadzonych w ramach specustawy ws. koronawirusa, jeśli Senat przyjmie poprawkę skreślającą ten przepis. Zobaczymy co przyjdzie z Senatu - odpowiedział.

Dopytywany, czy PiS będzie "kruszyć kopię" o tę poprawkę, powiedział: Z pewnością nam zależy nam tym, żeby było możliwe głosowanie korespondencyjne przynajmniej dla tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli czy nie będą chcieli udać się do komisji wyborczej.

Pytany, czy możliwe jest, że zostanie to uchwalone w innym trybie, niż poprawki do specustawy, zaznaczył, że "na razie jest w ustawie antykryzysowej". A co będzie jak Senat to skreśli - dopytywali dziennikarze. Wtedy podejmiemy decyzję - odpowiedział Terlecki.

Na pytanie, czy możliwe jest skreślenie z nowelizacji przepisu dającego prawo do głosowania korespondencyjnego osobom powyżej 60 lat, Terlecki odpowiedział: "zobaczymy".

Senat w poniedziałek zajmuje się trzema ustawami tworzącymi tarczę antykryzysową. Do jednej z nich w Sejmie wprowadzono poprawką złożoną przez klub PiS zmianę w Kodeksie wyborczym, która rozszerza prawo do głosowania korespondencyjnego również o osoby przebywające na kwarantannie i osoby mające powyżej 60 lat. Na godz. 23 zaplanowane jest rozpoczęcie głosowań w Senacie.