7 145 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To wzrost liczby infekcji o ponad pięćdziesiąt procent w stosunku do poprzedniej niedzieli. Ostatniej doby zmarło 9 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 3 025 247 zakażonych. Nie żyje 76 999 spośród nich.

