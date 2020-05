PKP Intercity od niedzieli, 3 maja zacznie przywracać część z zawieszonych z powodu epidemii połączeń kolejowych. Chodzi o kilkanaście składów, m.in. do Warszawy, Trójmiasta, Olsztyna, Łodzi, Szczecina czy Kołobrzegu.

PKP Intercity od niedzieli, 3 maja zacznie przywracać część połączeń kolejowych (zdj. ilustracyjne) / Michał Dukaczewski / RMF FM

PKP Intercity przywraca także od 6 maja usługę przewozu przesyłek konduktorskich w swoich pociągach.

"Od niedzieli 3 maja br. na tory zaczyna wracać część pociągów PKP Intercity, zawieszonych do tej pory z powodu epidemii koronawirusa. Przewoźnik przywraca kilkanaście składów, między innymi do Warszawy, Trójmiasta, Olsztyna, Łodzi, Szczecina czy Kołobrzegu" - poinformowała spółka w komunikacie.



Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo podróżnych PKP umożliwia obecnie zakup biletów tylko na 50 proc. miejsc siedzących w pociągu w celu zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy podróżnymi.



Jak wyjaśniono, w jednej transakcji można zarezerwować miejsca w obrębie jednego przedziału. Ma to gwarantować, że co drugie miejsce pozostanie wolne. Maksymalna liczba miejsc możliwa do zarezerwowania w jednej transakcji i w jednym przedziale zostaje ograniczona do czterech miejsc w wagonach z przedziałami ośmioosobowymi i do trzech w wagonach z przedziałami sześcioosobowymi. "Przydzielanie co drugiego miejsca obowiązuje także w pociągach z przestrzenią bezprzedziałową" - podkreślono.



Jednocześnie we wszystkich pociągach będą obowiązywały tylko bilety z gwarancją miejsca do siedzenia. W wagonach 2. klasy pociągów na trasie Łódź - Warszawa - Łódź bilety jednorazowe będą wystawiane ze wskazaniem miejsca do siedzenia.



Przewoźnik przekazał, że kolejne decyzje o przywracaniu zawieszonych lub skróconych połączeń będą zależne przede wszystkim od warunków, możliwości swobodnego przemieszczania się oraz zainteresowania usługami PKP Intercity.

Które połączenia PKP Intercity zostaną przywrócone?

Jak przekazała spółka, pociągi przywrócone w całej relacji będą dotyczyć następujących połączeń:

-IC Kormoran relacji Warszawa Zach.(odj. 17.36) - Olsztyn Gł. (przyj. 20.57) od 3 maja;

- IC Kormoran relacji Olsztyn Gł. (odj. 7.10) - Warszawa Zach.(przyj. 10.29) od 4 maja;

- TLK Korczak relacji Łódź Fabryczna (odj. 4.43) - Warszawa Wsch. (przyj. 6.31) od 4 maja (-pociąg będzie teraz kursować codziennie i będzie zestawiony z elektrycznego zespołu trakcyjnego);

- IC Prząśniczka relacji Warszawa Wsch. (odj. 11.04) - Łódź Fabryczna (przyj. 12.36) od 4 maja;

- IC Słonimski relacji Warszawa Wsch. (odj. 17.24) - Łódź Fabryczna (przyj. 19.11) od 4 maja;

- IC Słonimski relacji Łódź Fabryczna (odj. 15.24) - Warszawa Wsch. (przyj. 16.56) od 4 maja;

- TLK Słowiniec relacji Warszawa Zach. (odj. 8.27) - Gdynia Gł. (przyj. 12.45) od 4 maja;

- TLK Słowiniec relacji Gdynia Gł. (odj. 16.53) - Warszawa Zach. (przyj. 21.19) od 4 maja;

- IC Żuławy relacji Olsztyn Gł. (odj. 8.27) - Szczecin Gł. (przyj. 12.45) od 4 maja;

- IC Żuławy relacji Szczecin Gł. (odj. 16.53) - Olsztyn Gł. (przyj. 21.19) od 3 maja.



Pociągi częściowo odwołane przywrócone w całej relacji:

- IC Mamry relacji Białystok (odj. 8.56) - Wrocław Gł. (przyj. 21.03) od 3 maja;

- IC Mamry relacji Wrocław Gł. (odj. 8.00) - Białystok (przyj. 19.16) od 3 maja.



Jeśli chodzi o pociągi przywrócone na odcinku trasy, dotyczyć to będzie:

- IC Batory relacji (Brześć Centralny) Terespol - Chałupki (Budapeszt Nyugati) od 4 maja w skróconej relacji na odcinku Warszawa Wsch. (odj. 8.44) - Chałupki (przyj. 13.13);

- IC Batory relacji (Budapeszt Nyugati) Chałupki - Terespol (Brześć Centralny) od 4 maja w skróconej relacji na odcinku Chałupki (odj. 14.47) - Warszawa Wsch. (przyj. 19.21), a w dniu 3 maja w skróconej relacji Katowice - Warszawa Wsch.;

- IC Parsęta relacji Łódź Fabryczna - Kołobrzeg od 9 maja w skróconej relacji na odcinku Warszawa Zach. (odj. 8.32) - Kołobrzeg (przyj. 16.55);

- IC Parsęta relacji Kołobrzeg - Łódź Fabryczna od 10 maja w skróconej relacji na odcinku Kołobrzeg (odj. 12.55) - Warszawa Zach. (przyj. 21.30), a w dniu 3 maja w skróconej relacji Gdynia Gł. - Warszawa Zach.