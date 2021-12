W poniedziałek uczniowie nie pójdą do szkoły. Zgodnie z decyzją rządu, w związku z IV fala zachorowań na koronawirusa, do 9 stycznia przechodzą na naukę zdalną. Rodzicom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Poniżej wyjaśniamy, jak go zdobyć.

