Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali prawie 56 tys. osób poddanych kwarantannie. Jak informuje rzecznik KGP, w związku z uchybieniami związanymi z nieprzestrzeganiem kwarantanny, funkcjonariusze ukarali 328 osób.

Wobec 328 osób, które nie zastosowały się do kwarantanny, wdrożono czynności mające na celu pociągnięcie ich do odpowiedzialności prawnej.

Generalnie podchodzimy do zaleceń służb sanitarnych z dużą odpowiedzialnością i samodyscypliną, jednak ponownie podkreślamy, że w stosunku do naruszających zasady będą wyciągane surowe konsekwencje - podkreślił rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.



Obowiązek kwarantanny. Kogo dotyczy?

Kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni.