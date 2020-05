Siedemnastu kolejnych górników z kopalni Pniówek zakażonych koronawirusem. Tym samym liczba osób z dodatnim wynikiem testów wzrosła w tym zakładzie do ponad pół tysiąca. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej zdecydowana większość zakażonych jest właśnie w tej kopalni.

Punkt przesiewowych badań górników przy KWK Murcki Staszic w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Wydobycie węgla prowadzone jest tam na razie na taką skalę, żeby realizować zamówienia. Natomiast dochodzenie do stanu, jaki był przed 10 maja, będzie następowało stopniowo.

Podobnie jest w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Tam już zaczyna się wznawianie prac pojedynczych na razie oddziałów w kopalni Murcki-Staszic, potem będzie to Sośnica i Jankowice. Podobna sytuacja jest w należącej do Węglokoksu kopalni Bobrek.

Powody takiego stopniowego wznawiania wydobycia są dwa. To proces technologiczny, który trwa. Zdecydowanie ważniejsze jest jednak, że chodzi o powroty do pracy zdrowych już górników, a tym samym rosnącą liczbę załogi. Górnicy, którzy pierwszy wynik badania mieli ujemny, byli badani ponownie.

W sumie cały proces wznawiania wydobycia może potrwać jeszcze od kilku do kilkunastu dni.