Nową terapię przeciwciałami do stosowania u osób chorych na Covid-19 dopuszczono w Wielkiej Brytanii. W badaniach klinicznych zmniejszyła ona ryzyko hospitalizacji i śmierci o 79 proc., a według wstępnych badań, jest skuteczna też przeciw wariantowi Omikron.

Wielka Brytania: Dopuszczono drugą terapię przeciwciałami u chorych na Covid-19 / DANIEL IRUNGU / PAP/EPA

Lek Sotrovimab, występujący też pod nazwą Xevudy, podawany jest dożylnie przez kroplówkę i wiąże się z wirusem, aby powstrzymać go przed wejściem do ludzkich komórek. To druga tego rodzaju terapia, która została dopuszczona przez brytyjski Urząd Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych (MHRA).



Podobnie jak Ronapreve, osiąga największą skuteczność, jeśli jest podawany we wczesnym etapie infekcji - MHRA zaleca stosowanie obu w ciągu pięciu dni od wystąpienia objawów. Może być podawany osobom powyżej 12. roku życia, które ważą ponad 40 kg, mają łagodne do umiarkowanych objawów Covid-19 i przynajmniej jeden czynnik zwiększający ryzyko poważnego przebiegu choroby.

Szansa dla osób z grupy wysokiego ryzyka

W badaniu klinicznym pojedyncza dawka Sotrovimab zmniejszyła ryzyko hospitalizacji i śmierci u dorosłych z grupy wysokiego ryzyka o 79 proc.



Firma farmaceutyczna GSK, która wyprodukowała lek, poinformowała, że przeprowadziła kilka wstępnych testów w laboratorium, aby zobaczyć, na ile skuteczna jest terapia w walce z nowym, silnie zmutowanym wariantem Omikron, który obecnie rozprzestrzenia się na całym świecie. Jak wyjaśniono, potrzeba więcej badań. Naukowcy jednak twierdzą, że lek celuje w część białka kolca wirusa, która nie uległa jeszcze dużym zmianom lub mutacjom, co oznacza, że powinien działać dobrze.



"Jest to kolejna terapia, która okazała się skuteczna w ochronie osób najbardziej narażonych na Covid-19, i sygnalizuje to kolejny znaczący krok naprzód w naszej walce z tą wyniszczającą chorobą" - oświadczyła szefowa MHRA June Raine.



Brytyjski rząd zamówił 100 tys. dawek Sotrovimabu.