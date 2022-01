W Danii zniesiono w niedzielę szereg restrykcji covidowych. Decyzja taka zapadła pomimo największej z dotychczasowych fali zakażeń, którą wywołał wariant koronawirusa Omikron. Zgodnie z zapowiedzianym na środę łagodzeniem obostrzeń, ponownie mogą być otwarte muzea, galerie sztuki, kina, teatry i parki rozrywki.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Przy ograniczonej liczbie uczestników, dozwolony będzie również udział w wydarzeniach sportowych, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na świeżym powietrzu - podała agencja AP.



W większości miejsc obowiązkowe będzie noszenie masek i każdy uczestnik będzie zobowiązany okazać certyfikat zaświadczający o szczepieniu na Covid-19, niedawno przebytej chorobie, bądź negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa.



Duński rząd zapowiada dalsze luzowanie restrykcji sanitarnych na koniec stycznia. Do tego czasu zamknięte pozostaną kasyna i kluby nocne, a restauracje mogą podawać alkohol tylko do godz. 22.



Jak wynika z danych amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, Dania obecnie zmaga się z najgorszą od początku pandemii falą zakażeń koronawirusem. W tym liczącym około 5,8 mln mieszkańców kraju, w sobotę zarejestrowano ponad 25 tys. nowych zakażeń oraz 16 zgonów związanych z Covid-19.



Do czwartku w Danii pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi przyjęło niemal 84 proc. ludności, w pełni zaszczepione było trochę ponad 80 proc., a dawkę przypominającą podano ponad 56 proc. populacji kraju.