Jest reakcja związkowców w sprawie Turowa

Decyzja WSA jest skandaliczna - tak powiedział reporterowi RMF FM Wojciech Ilnicki, przewodniczący NSZZ Solidarność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Jak podkreślił Ilnicki, turowski kompleks to bezpieczeństwo energetyczne i tania energia. Jeśli będzie potrzeba związkowcy będą działać - usłyszał nasz dziennikarz.



Mam nadzieję, że spółka PGE od postanowienia sądu się odwoła, bo jeśli nie, w 2026 roku kopalnia i elektrownia Turów przestaną funkcjonować - dodał przewodniczący Ilnicki.

Rządy Polski i Czech dogadały się w sprawie Turowa

Postanowieniem z dnia 4 lutego 2022 r. sprawa dotycząca kopalni węgla brunatnego Turów została wykreślona z rejestru Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w następstwie ugody między Czechami i Polską.

3 lutego 2022 roku premierzy rządów Polski i Czech: Mateusz Morawiecki i Petr Fiala podpisali porozumienie w sprawie Turowa.

Polska zapłaciła Czechom 45 milionów euro odszkodowania: 35 mln euro rekompensaty oraz 10 mln euro województwu libereckiemu.

Strona polska przesłała Czechom pieniądze. "W momencie podpisania umowy, przesłaliśmy przelew i Czesi otrzymali już potwierdzenie przesłania przelewu. Jednocześnie zadeklarowali, że mają już gotowe dokumenty, które są niezbędne do wycofania sporu (...). Przelew i to wycofanie (skargi) zażegnuje spór i czyni go nieistniejącym" - mówiła minister klimatu Anna Moskwa w Polsat News.

Kara za Turów: 500 tys. euro dziennie

Pod koniec 2021 roku Czechy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów. Jednocześnie domagały się zastosowania tzw. środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia.

Polski rząd do nakazu wstrzymania wydobycia się nie zastosował, za co TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie. Kara naliczana była od 20 września zeszłego roku.