Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w opublikowanym w niedzielę wywiadzie z brytyjską telewizją Sky News wyraził przekonanie, że do brexitu dojdzie, oraz ponownie ostrzegł przed powrotem twardej granicy między Irlandią i Irlandią Północną.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Jestem przekonany, że brexit się wydarzy - powiedział szef obecnej KE.



Zaprotestował przeciwko zrzucaniu na Unię Europejską winy za konsekwencje brexitu. UE w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za skutki brexitu - to była decyzja podjęta przez stronę brytyjską, suwerenna decyzja, którą szanujemy - zaznaczył.



To nie UE opuszcza Wielką Brytanię, tylko Wielka Brytania - UE - dodał.



Zapytany wprost, czy bezumowne wyjście Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty w obowiązującym obecnie terminie 31 października oznaczałoby powrót twardej granicy między pozostającą w UE Irlandią a stanowiącą część Zjednoczonego Królestwa Irlandią Północną, Juncker odpowiedział twierdząco.



Tak. Musimy zapewnić, że zachowane będą interesy UE i wspólnego rynku - podkreślił.



Nie podoba mi się (pomysł) twardej granicy. Po porozumieniu wielkopiątkowym (układzie, który przyczynił się do pokoju w Irlandii Płn.), które trzeba respektować w całej rozciągłości, sytuacja w Irlandii się poprawiła i nie powinniśmy z tym igrać - powiedział szef Komisji.



Jak dodał, czasem odnosi wrażenie, że "niektórzy zapominają o historii, ale ona natychmiast powróci (jeśli powróci granica)". Wyjaśnił, że ma tu na myśli "niektórych członków brytyjskiego parlamentu".



Kwestia granicy irlandzkiej pozostaje głównym problemem w kontaktach na linii Bruksela-Londyn. Rząd brytyjski nie chce zaakceptować proponowanego rozwiązania - tzw. backstopu - uznając, że zbyt blisko wiązałoby ono Zjednoczone Królestwo z UE.



Backstop przewiduje, że Wielka Brytania pozostałaby po brexicie w unii celnej z UE, dopóki nie zostanie wypracowane inne rozwiązanie pozwalające uniknąć twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Zacząłby obowiązywać, gdyby Londyn i Bruksela nie zdołały po okresie przejściowym uzgodnić ostatecznego porozumienia o dalszych relacjach albo gdyby to ostateczne porozumienie nie gwarantowało miękkiej granicy.



Obecny premier Wielkiej Brytanii, zwolennik brexitu Boris Johnson zadeklarował, że doprowadzi do wyjścia kraju z UE w przewidzianym terminie w październiku niezależnie od tego, czy miałoby to nastąpić za porozumieniem z Brukselą czy bez niego.