Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 34,7 proc. badanych, na Koalicję Obywatelską - 27,9 proc., Lewica uzyskałaby 8,2 proc. , Konfederacja - 7,3 proc., Polska 2050 - 7,1 proc., a PSL- Koalicja Polska - 6,9 proc. - wynika z opublikowanego dziś sondażu United Surveys dla portalu wp.pl.

/ Mariusz PIekarski / RMF FM

Według podanej przez wp.pl informacji o wynikach sondażu, chęć głosowania na PiS zadeklarowało 34,7 proc. respondentów, co oznacza spadek o 1,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego badania sprzed dwóch tygodni. Taki wynik oznacza jednak, że PiS nie mogłoby samodzielnie rządzić. Ewentualna koalicja z Konfederacją miałaby 225 mandatów - o 6 za mało, by mieć większość sejmową.

Na Koalicję Obywatelską zagłosowało 27,9 proc. badanych - o 0,7 punktu procentowego więcej niż w poprzednim sondażu. Różnica między partią rządzącą a KO wynosi więc 6,8 proc.

Chęć oddania głosu na Lewicę zadeklarowało 8,2 proc. ankietowanych - o 0,5 punktu procentowego mniej w stosunku do poprzedniego badania. Z kolei Konfederacja mogłaby liczyć na poparcie 7,3 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 0,4 punktu procentowego.

Ugrupowanie Szymona Hołowni Polska 2050 wskazało 7,1 proc. badanych, czyli o 0,4 punktu procentowego mniej niż w poprzednim sondażu. PSL-Koalicja Polska cieszy się poparciem 6,9 proc. badanych - spadek o 0,1 punktu procentowego.

0,9 proc. ankietowanych w wyborach zagłosowałoby na Koalicję Agrounii z Porozumieniem, co oznacza wzrost o 0,5 punktu procentowego.

7 proc. badanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos.

Z wyliczeń prof. Jarosława Flisa wynika, że większość w Sejmie miałaby opozycja. Przeciwnicy partii rządzącej mogliby uzyskać 234 mandaty wobec 225 mandatów ewentualnej koalicji PiS - Konfederacja. Oto jak wygląda podział:

PiS - 199 mandatów (wcześniej 195),

KO - 156 (wcześniej 154),

Lewica - 31 (wcześniej 35),

Polska 2050 - 24 (wcześniej 27),

Konfederacja - 26 (wcześniej 24),

PSL-KP - 23 (wcześniej 24),

mniejszość niemiecka - 1.

Co piąty ankietowany zdecydowanie nie chce uczestniczyć w wyborach

Deklarowana frekwencja wynosi 57,2 proc. Według sondażu głosować nie ma zamiaru 40,6 proc. ankietowanych z czego 21,3 proc. zdecydowanie nie chce uczestniczyć w wyborach. 2,3 proc. nie wie, czy pójdzie do urn.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 3-5 marca 2023 roku metodą CAWI (samodzielne wypełnienie ankiety internetowej) i CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem) 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.