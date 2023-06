Komu Polacy dają największe szanse na wygranie najbliższych wyborów parlamentarnych? Które partie będą w stanie utworzyć rząd? Czy wyborcy ugrupowań opozycyjnych wierzą w zwycięstwo? Na te pytania pomoże nam odpowiedzieć sondaż przygotowany dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Niezależnie od naszych preferencji politycznych, każdy z nas próbuje realnie oceniać szanse wyborcze poszczególnych partii. Możemy kibicować PSL-owi, ale oczekiwanie, że koalicja z Polską 2050 zdobędzie taką ilość mandatów w Sejmie, by rządzić samodzielnie - jest myśleniem życzeniowym.

Ostatnie tygodnie obfitowały w wydarzenia polityczne, które mogą mieć wpływ na wyniki wyborów jesiennych. Czy zamieszanie związane z ustawą o komisji weryfikacyjnej wpłynęło na ocenę szans wygrania wyborów przez PiS?

Wyniki sondażu dotyczącego potencjalnego zwycięstwa w wyborach są bardzo optymistyczne dla partii rządzącej obecnie. Niemal połowa Polaków uważa, że Prawo i Sprawiedliwość wygra na jesieni. 76 proc. wyborców PiS jest przekonanych, że ich partia zwycięży. Co ciekawe, podobnie myśli ponad 1/3 wyborców KO. Co istotne, ponad połowa osób o niesprecyzowanych poglądach politycznych wierzy również w zwycięstwo partii Jarosława Kaczyńskiego. To oznacza, że opozycji nie idzie najlepiej przekonywanie nieprzekonanych do tego, że zwycięstwo nad PiS jest realne.

W zwycięstwo KO wierzy jedynie nieco ponad 21 proc. badanych. Reszta stawki partii politycznych znajduje się bardzo daleko w tyle. Blisko 27 proc. respondentów nie potrafi przewidzieć wyniku wyborów.

Według Polaków w wyborach zwycięża więc Prawo i Sprawiedliwość. Ale czy to oznacza, że będzie mogło stworzyć rząd? Tu zdania są dużo bardziej podzielone, a przewaga PiS nie jest aż tak jednoznaczna. Owszem, Polacy typują partię Jarosława Kaczyńskiego, jako tę, która najpewniej utworzy rząd samodzielnie lub z innym ugrupowaniem - 42,5 proc. badanych tak uważa.

Wiara, że to jednak opozycja będzie w stanie uzyskać władzę, jest w Polakach bardzo duża. W rząd utworzony przez partie obecnej opozycji po jesiennych wyborach, wierzy ponad 38 proc. ankietowanych.

Sondaż przeprowadził United Surveys w dniach 2.06-4.06 na próbie 1000 osób.