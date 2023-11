Pierwsze posiedzenie Sejmu będzie kontynuowane we wtorek i środę w tym tygodniu oraz we wtorek 28 listopada. W najbliższy wtorek posłowie wybiorą skład sejmowych komisji, w środę odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o refundacji in vitro - poinformowała po Prezydium Sejmu wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska (KO).

Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP We wtorek o godz. 12 Sejm wznowi przerwane w ubiegłym tygodniu obrady pierwszego posiedzenia nowej kadencji. Wicemarszałek Izby Piotr Zgorzelski (PSL) poinformował dziennikarzy, że Sejm zbierze się również w środę. Dodał, że podczas wtorkowych obrad posłowie wybiorą członków wszystkich sejmowych komisji. Wielichowska przekazała, że w środę o godz. 11 na posiedzeniu plenarnym odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy ws. refundacji in vitro. Dodała, że będzie to jedyny rozpatrywany tego dnia projekt. Kontynuacja pierwszego posiedzenia będzie w kolejny wtorek od godzinie 12 - oświadczyła. W umowie koalicyjnej KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy zapisano wsparcie dla par planujących rodzicielstwo, poprzez finansowanie procedury in vitro oraz pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych, co ma być zapewnione przez państwo. Zadeklarowano realizację "nowoczesnych standardów" opieki okołoporodowej i dostęp do bezpłatnego znieczulenia. W ubiegłej kadencji Sejmu złożony został obywatelski projekt ustawy o refundacji in vitro. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. Minister miałby także przedstawiać Sejmowi sprawozdanie z realizacji tego programu. W projekcie określono minimalną wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, która corocznie ma zostać przeznaczona na realizację przedmiotowego programu polityki - nie mniej niż 500 mln zł. Zobacz również: Prezydent Duda: W Ukrainie waży się nasze bezpieczeństwo

Zandberg o „dziurze Morawieckiego”: Polska nie jest szczególnie zadłużonym krajem

Kosiniak-Kamysz: W środę zaczynamy w Sejmie prace nad dofinansowaniem in vitro

​Molestowanie większości przez opozycyjnego premiera