W polskiej polityce pojawiła się nowa partia. Nazywa się "Nowa Demokracja TAK" i zrzesza społeczników i samorządowców z Ruchu Marka Materka - prezydenta Starachowic. "Znani jesteśmy z konkretów, realizowania postulatów i dlatego idziemy do wyborów" - mówi lider nowej formacji politycznej.

Obserwujemy we wszystkich sondażach, jak duża jest liczba wyborców niezdecydowanych, którzy przekonują, że nie mają na kogo głosować. Wiele osób deklaruje, że nie weźmie udziału w wyborach, ponieważ jest rozczarowana obecną klasą polityczną. Chcemy na to zapotrzebowanie odpowiedzieć i pokazać nową jakość - deklaruje prezydent Marek Materek.

Nowe ugrupowanie tworzą samorządowcy, przedsiębiorcy i społecznicy, którzy swoje doświadczenie na poziomie lokalnym chcą wykorzystać w polityce krajowej.

Nazwę partii zaprezentowano w Starachowicach. Nowa Demokracja TAK zamierza dążyć do reform podatkowych, które mają wprowadzić "prosty i stabilny system". Rozwiązania zakładają likwidację podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i zastąpienie go podatkiem od funduszu płac. W takim systemie, to przedsiębiorstwa zbiorczo opłacałyby za pracowników składki i podatki. Przez co - jak twierdzi Materek - z 16 milionów podatników, pozostałoby około 2 mln.

Oprócz tego, partia opowiada się między innymi za prawem kobiet do decydowania w sprawie aborcji, tanimi i ogólnodostępnymi mieszkaniami, edukacją ekologiczną i niezależnymi mediami publicznymi.

Nasze listy będą otwarte dla przedstawicieli wszystkich partii, organizacji i stowarzyszeń, które będą chciały z nami przełamać duopol dwóch największych partii - PiS-u i PO. Ten konflikt wyjałowił polską politykę. Czas na zmianę pokoleniową i zmianę w sposobie myślenia oraz działania na rzecz Polski - zaznacza lider nowej formacji.

Marek Materek wygrał wybory w Starachowicach w 2014 roku zostając najmłodszym prezydentem miasta w Polsce.