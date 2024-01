W nocy w całej Polsce można spodziewać się śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega też przed opadami marznącymi powodującymi gołoledź na południu kraju.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W nocy zachmurzenie na ogół duże. Spodziewamy się opadów. W północnej połowie kraju - na północ od linii Biała Podlaska, Warszawa, Poznań - będą przeważać opady śniegu. Miejscami śniegu może spaść do 5 cm. Natomiast na południe od tej linii, padać będzie deszcz i deszcz ze śniegiem, a miejscami także deszcz marznący, który może powodować gołoledź - ostrzegł synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

Wysoko w górach - Beskidach, Sudetach oraz Bieszczadach - padać będzie śnieg i tutaj miejscami nawet do 8 cm.



Temperatura minimalna wahać się będzie od -6 stopni na północy Polski, w centrum -3 stopni, natomiast temperatury dodatnie spodziewane są na południu, od zera do +1 stopnia Celsjusza.



Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Nieco silniejszy na obszarach podgórskich Podkarpacia i tutaj porywy mogą osiągnąć do nawet 70 km/h. Silniejsze porywy spodziewane są również w Beskidzie Śląskim do 65 km/h oraz w Kotlinie Kłodzkiej do 60 km/h. Wiać będzie z kierunku południowo-wschodniego i wschodniego, natomiast od zachodu on będzie skręcał na południowo-zachodni i zachodni.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek zachmurzenie będzie na ogół duże z większymi przejaśnieniami.



Najwięcej opadów spodziewamy się na Podkarpaciu i w rejonach Kotliny Kłodzkiej. Tutaj miejscami może spaść do 10 mm deszczu. Jeśli chodzi o pokrywę śnieżną, to największe opady, około 8 cm śniegu, prognozujemy w Sudetach - powiedział Ogrodnik.



Temperatura maksymalna wahać się będzie od -1 na północnym-wschodzie, około 0-2 stopni w Wielkopolsce, Ziemi Łódzkiej i Mazowszu, 3 stopni na Ziemi Lubuskiej oraz Lubelszczyźnie, do około 6 stopni na południowym wschodzie Polski.



Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Najsilniejszych porywów spodziewamy się na Podkarpaciu, do 55 km/h oraz nad morzem około 60 km/h. Wiać będzie z głównie kierunku zachodniego i północno-zachodniego. Jedynie na południowym wschodzie kraju wiatr południowy i południowo-zachodni - dodał synoptyk.