Za nami mroźna noc. Po chłodnym w całym kraju poranku, czeka nas dużo słońca – więcej chmur tylko na północy. Co nas czeka w pogodzie? Sprawdźcie najnowszą prognozę.

Czeka nas chłodna środa. Temperatura będzie w większości kraju utrzymywać cały dzień poniżej 0. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą - 2 stopnie Celsjusza. Na północnym wschodzie około -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W nocy na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -6 st.C do -3 st.C, nad morzem około -1 st.C; w rejonach podgórskich od -13 st.C do -8 st.C.





Pogoda na czwartek

W czwartek nadal zimno. Termometry wskażą średnio od 0 do 2 stopni Celsjusza. Synoptycy spodziewają się także opadów śniegu i śniegu z deszczem w rejonach Szczecina, woj. lubuskiego oraz w Wielkopolsce.



Lokalnie, zwłaszcza na południowym zachodzie, a wieczorem także w centrum kraju, opady marznące powodujące gołoledź. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i na krańcach wschodnich a pod koniec dnia także na południu kraju okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, a w Tatrach do 90 km/h.