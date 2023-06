Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w południowej i centralno-wschodniej części Polski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Można się spodziewać silnych opadów deszczu i porywów wiatru do 60 km/h.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenia wydano dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz dla południowej części woj. łódzkiego i mazowieckiego.

Alerty będą obowiązywały w środę od godz. 12 do godz 22. Według IMGW, na wskazanym obszarze prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 mm i porywy wiatru do 60 km/h, a także - miejscami - grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest szacowane na 80 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Najwięcej pogodnego nieba nad morzem

Lepszej pogody można się spodziewać na północy i zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze będzie zmienna pogoda - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na wschodzie i nad morzem do 24 na zachodzie. W Zakopanem będzie najzimniej - 15 stopni.

W nocy zachmurzenie będzie duże, wszędzie możliwe słabe opady deszczu. Na południowym wschodzie zanikające burze. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na wschodzie, do 14 stopni na zachodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.