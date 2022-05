Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem dla sześciu województw. Zjawiska mogą być gwałtowne – poinformował IMGW.

Jak zaznaczono w komunikacie, "za frontem napłynie chłodniejsza masa powietrza i w weekend oraz na początku przyszłego tygodnia odczujemy ochłodzenie - szczególnie mieszkańcy północno-wschodniej Polski".

Front - przypomniano - który od wtorku zaznacza się na północy Polski, dziś przemieszcza się na południowy wschód kraju. Przed nim nadal napływać będzie bardzo ciepłe i niestabilne powietrze polarne morskie.

Już od godzin południowych we wschodniej połowie kraju zaczęły się rozwijać chmury kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu oraz burze.

IMGW informuje, że "duży gradient termiczny na linii frontu oraz dobre warunki kinematyczne w troposferze sprawią, że burze na południowym wschodzie Polski będą dobrze zorganizowane i mogą przyjmować formę superkomórek burzowych".

"W takim przypadku będą nieść zagrożenie silnymi porywami wiatru do 95 km/godz., dużym gradem oraz krótkotrwałymi, ale intensywnymi opadami deszczu (miejscami około 20 mm). Na pozostałym obszarze, czyli od Podlasia, przez województwo mazowieckie, świętokrzyskie po śląskie, można spodziewać się burz z opadami do 15 mm i porywami wiatru do 80 km/godz. oraz z gradem (tam prawdopodobieństwo wystąpienia dużego gradu jest mniejsze)" - zauważono w komunikacie.

Gdzie obowiązują alerty?

Ostrzeżenia IMGW obowiązują dla województw:

podlaskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego,

śląskiego.

Alerty drugiego stopnia obowiązują dla południowej części województw małopolskiego i podkarpackiego oraz wschodniej części województwa lubelskiego.

Burze będą szybko przemieszczać się z zachodu na wschód i już w godzinach wieczornych zanikną bądź odsuną się poza granice Polski. Zatem noc będzie już spokojniejsza, ale jednocześnie chłodniejsza.

Synoptycy ostrzegają też przed sztormem w województwie pomorskim.



Gdzie jest burza?

Jaka pogoda w najbliższych dniach?

W piątek w ciągu dnia w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w południowej części Wielkopolski nie będzie padało. Na południu kraju lokalnie mogą się pojawić burze. Wysokość opadów w czasie burz może wynieść do 10 mm. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni Celsjusza na północy do 24 st. C na południowym zachodzie. Nad morzem od 12 do 17 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni. W czasie burz porywy wiatru magą sięgnąć 65 km/h. W górach porywy do 80 km/h.

W kolejnych dniach w prognozach maluje nam się obraz chłodnej północy i ciepłego południa kraju.

Okres tak zwanych "Zimnych Ogrodników" i "Zimnej Zośki" będzie chłodny, ale raczej bez przymrozków. Dopiero po niedzieli modele prognozują zimne noce z przygruntowymi przymrozkami na północy i wschodzie Polski.