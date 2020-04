Podcast: Fakty Najświeższe wiadomości z kraju i świata przygotowywane przez dziennikarzy i korespondentów RMF FM. Polityka, społeczeństwo, sport, kultura, ekonomia i nauka. Relacje na żywo z najważniejszych wydarzeń. SUBSKRYBUJ

Posobkiewicz o otwarciu przedszkoli i żłobków: Dziecko może stanowić zagrożenie dla dziadków

"Jeżeli dzieci spotkają się razem, jest to idealne miejsce na rozprzestrzenienie się wirusa. Najczęściej do chorób zakaźnych dziecięcych dochodzi w przedszkolu, w szkole. Dzieciom trudniej jest utrzymać barierę między sobą i choroba się rozprzestrzenia bardzo szybko" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny MSWiA, odnosząc się do rządowych zapowiedzi dot. ponownego otwarcia od 6 maja żłobków i przedszkoli. Czy najmłodsi będą narażeni na niebezpieczeństwo i ryzyko związane z koronawirusem? "Samo dziecko na niebezpieczeństwo nie będzie narażone. Prawie wszystkie dzieci przejdą tę chorobę bardzo łagodnie. Nawet rodzice nie zauważą, że dziecko zostało zakażone. Ale takie dziecko może stanowić zagrożenie dla dziadków" - podkreślił GIS MSWiA.

Dzisiaj, 29 kwietnia