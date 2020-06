"Ministerstwo oświaty Hiszpanii wymusza na nauczycielach podwyższanie ocen uczniom ze względu na utrudnienia w nauce spowodowane epidemią koronawirusa" - poinformował reprezentujący nauczycieli i pracowników sektora publicznego związek zawodowy CSIF.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Z oświadczenia przekazanego agencji Europa Press przez władze CSIF wynika, że w niektórych wspólnotach autonomicznych Hiszpanii władze oświatowe naciskają na nauczycieli, aby podnosili oceny, szczególnie uczniom, którzy mają najgorsze wyniki w nauce i zagrożeni są brakiem promocji do następnej klasy.

Jak poinformował Mario Gutierrez z kierownictwa CSIF, związek otrzymał w ostatnich dniach liczne skargi od nauczycieli, którzy podobno są nakłaniani przez kuratoria do wydawania zgody na promocję do następnej klasy, nawet jeśli uczeń na nią nie zasługuje. Presja ma być wywierana m.in. poprzez nakazywanie przygotowania "nadmiernej liczby dokumentów" uzasadniających brak promocji dla ucznia.



Sytuacja taka ma miejsce m.in. na terenie wspólnot autonomicznych Aragonii, Estremadury oraz Kastylii-La Manchy - oznajmił Gutierrez.



Przedstawiciel CSIF przypomniał, że pod koniec kwietnia w hiszpańskim dzienniku ustaw opublikowane zostały przepisy dotyczące nauki w warunkach epidemii. Zgodnie z tymi przepisami pozostawienie ucznia szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów w tej samej klasie na kolejny rok będzie możliwe "tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach".



Wdrożenia w życie tych zaleceń odmawiają regionalne władze oświatowe pięciu 17 wspólnot autonomicznych Hiszpanii: Andaluzji, Murcji, Madrytu, Kraju Basków, a także Kastylii i Leonu.



Minister oświaty Isabel Celaa kilkakrotnie już wypowiadała się w sprawie zasad oceny uczniów na zakończenie roku szkolnego 2019/20. Zaapelowała do władz szkół i nauczycieli, by byli bardziej pobłażliwi wobec uczniów z powodu trudnych warunków, w jakich odbywała się nauka ze względu na epidemię.