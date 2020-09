11 września to dzień premiery utworu "Bo mi się chce", który jest efektem współpracy niewidomego pływaka, a zarazem rapera Wojtka Makowskiego z popularnym chórem Sound’n’Grace.

Pływak i raper Wojtek Makowski / mat.prasowe /

W teledysku pojawiło się wielu utytułowanych sportowców oraz paraolimpijczyków. Utwór ma zachęcić do bycia aktywnym - w bezpieczny sposób - mimo trwającej pandemii koronawirusa.



"Bo mi się chce" to projekt łączący pełnosprawnych sportowców i tych z niepełnosprawnościami oraz inne osoby aktywne w sportowo.

Został zapoczątkowany przez srebrnego medalistę igrzysk paraolimpijskich w Rio w 2016 r. w pływaniu, a równocześnie rapera - Wojtka Makowskiego.



Bardzo często słyszę pytania o to, skąd czerpię tyle energii, jak znajduję na to wszystko czas i dlaczego mam w sobie tyle pogody ducha, mimo tego, co mnie spotkało. Zawsze staram się otwarcie mówić o tym, czym żyję na co dzień - o sporcie i muzyce. Jestem szczęśliwym, niewidomym człowiekiem. Mam cudowną żonę i przyjaciół. Dlatego oczywiste jest dla mnie, że można robić równocześnie mnóstwo pozytywnych rzeczy - mówi Wojtek Makowski, pomysłodawca projektu. Te pytania, zadawane mi są często w wywiadach. Sprawiają mi one jednak zawsze pewien kłopot, ponieważ dla mnie to brzmi tak, jakby ktoś mnie pytał, dlaczego oddycham, albo po co w ogóle robić cokolwiek, skoro można nie robić nic? - dodaje.

Każdy kolejny trening, każdy nowo napisany tekst piosenki czy inne wydarzenie w moim życiu, jest następstwem tego, że po prostu mi się chce - mówi Wojtek Makowski. To kwestia wiary, ambicji i ciekawości jednocześnie i unikania na co dzień myśli, które rozpoczynają się od słowa “nie" - tłumaczy.

"Spotkanie z Wojtkiem są takie, że się w nim człowiek od razu zakochuje"

Niewidomy raper i paraolimpijczyk postanowił namówić do wspólnego projektu muzycznego znany polski chór Sound'n'Grace - wykonujący muzykę gospel, soul, R&B i funk.



Zespół Sound'n'Grace / materiały prasowe /

Spotkanie z Wojtkiem są takie, że się w nim człowiek od razu zakochuje. To, co on ma w sobie - niesamowicie pozytywne podejście, entuzjazm, pasję, to po prostu całkowicie się udziela dookoła wszystkim - mówi jeden z liderów zespołu Sound'n'Grace, Kamil Mokrzycki.

W teledysku do utworu wystąpili m.in.: Jerzy Owsiak, Joanna Jędrzejczyk, Agnieszka Kobus-Zawojska, Arkadiusz Malarz, Akop Szostak, Justyna Kozdryk, Marta Fidrych, Sebastian Luty oraz Łukasz Rękawiecki.



Już sam pomysł na akcję “Bo mi się chce" od razu wydawał się fajny, ale jak to wszystko się rozkręciło i zobaczyliśmy, ile osób się do projektu przyłączyło, pokazało mi, jaką niesamowicie pozytywną energię ten projekt ze sobą niesie - podkreśla Anna Żaczek-Biderman, lider zespołu Sound'n'Grace.



To niesamowite, że tak wiele obłożonych na co dzień masą obowiązków osób, poświęciło swój prywatny czas i sporo wysiłku, żeby pomóc w realizacji tego projektu. Zdecydowali się na to, bo udało się ich przekonać, że ta idea jest tego warta - mówi Wojtek Makowski.



Trenuję niszową dyscyplinę sportu i właściwie mało kto w Polsce wie, kim w ogóle jestem. Udało mi się jednak namówić do współpracy wiele popularnych osób ze świata muzyki i sportu, ale co ważne, nie tylko ich! To jest właśnie najlepszy dowód na to, że nie jest istotne, kim się jest, ale ważne, co się chce przekazać i jak bardzo się w to wierzy - dodaje.