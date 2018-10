Złamał tajemnicę Enigmy, teraz jego metoda może zostać użyta do walki z rakiem.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

Alan Turing był brytyjskim kryptologiem, którego praca przyczyniła się do odkrycia tajemnicy niemieckiej maszyny szyfrującej. Używano jej do przesyłania rozkazów w czasie II wojny światowej.

Uczeni z uniwersytetu w Edynburgu uważają, że doskonalona przez niego metoda może zostać wykorzystana do sprawdzania efektywności dostępnych urządzeń diagnostycznych, a przez to umożliwi przewidzenie prawdopodobieństwa rozwinięcia raka u pacjenta. Obecnie stosowane metody zostały stworzone w latach 80. ubiegłego stulecia. Lekarze nie potrafią na ich podstawie określić takiego prawdopodobieństwa.

Pracując w centrum kryptologicznym Bletchley Park, Turing wynalazł metodę polegającą na analizie dostępnych faktów, która prowadziła do ustalenia prawdopodobnego rozwiązania w określonej sytuacji. To pomogło ostatecznie złamać kod Enigmy. Częściowo w oparciu o pracę polskich kryptologów, matematyk zaprojektował tzw. bombę Turinga. Urządzenie umożliwiło Brytyjczykom dedukcję procedury dla wskaźnika używanego przez niemiecką marynarkę wojenną. Sukces kryptologów umożliwił przechwytywanie rozkazów i w efekcie doprowadził do skrócenia czasu trwania wojny. Z uwagi na jego zasługi, Alan Turing uważany jest za twórcę informatyki i prekursora sztucznej inteligencji. Teraz jego osiągnięcia mogą zostać wykorzystane we współczesnej medycynie.

