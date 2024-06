Japońscy naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Kioto pracują nad niezwykle ciekawym zagadnieniem. Chcą stworzyć lek wspomagający wzrost zębów. Co więcej, niedługo zaczną się pierwsze testy z udziałem ludzi, o czym informuje wydawana w Tokio gazeta „Asahi Shimbun”.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Naukowcy z Azji korzystają z faktu, że większość ludzi, oprócz zębów mlecznych i stałych, ma także zawiązki kolejnych zębów. Zazwyczaj nie rozwijają się one i ulegają zanikowi. Eksperymentalny lek (przeciwciało monoklonalne) dezaktywuje białko (USAG-1), które hamuje wzrost zębów. Blokowanie interakcji USAG-1 z innymi białkami pobudza sygnalizację białka morfogenetycznego kości (BMP), co uruchamia wytwarzanie nowej kości.

Przeprowadzono już próby na myszach i fretkach. Wyniki były pomyślne, gdyż zwierzętom wyrosły nowe zęby. Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

Podawany dożylnie lek ma zostać zastosowany u 30 mężczyzn w wieku od 30 do 64 lat, którym brakuje co najmniej jednego zęba trzonowego. Następnie naukowcy rozszerzą badanie na osoby z częściowym bezzębiem lub osoby, którym brakuje jednego do pięciu zębów stałych.

Jeśli badania dadzą pomyślne rezultaty, lek mógłby trafić na rynek do roku 2030.