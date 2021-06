Z pustyni Gobi w północno-zachodnich Chinach wystartował statek kosmiczny Shenzhou – czyli z chińskiego: „Boski Statek” – z trzema astronautami na pokładzie: jak podała państwowa agencja prasowa Xinhua, astronauci spędzą na orbicie trzy miesiące i wezmą udział w budowie stacji kosmicznej.

Start rakiety Chang Zheng 2F: Długi Marsz 2F, niosącej statek kosmiczny Shenzhou z trzema astronautami na pokładzie / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Statek Shenzhou wyniosła na orbitę rakieta Chang Zheng 2F: Długi Marsz 2F. Wystartowała zgodnie z planem z kosmodromu Jiuquan o godzinie 09:22 czasu pekińskiego, czyli o 03:22 w Polsce.

Shenzhou 12 jest pierwszą załogową misją kosmiczną Chin od prawie pięciu lat.

"Boski Statek" ma połączyć się z cylindrycznym modułem budowanej stacji kosmicznej Tiangong - "Niebiańskiego Pałacu" - który znajduje się na orbicie już od kwietnia.

Astronauci będą tam mieszkać przez trzy miesiące.

Misją kieruje doświadczony pilot Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Nie Haisheng, który brał już udział w dwóch lotach kosmicznych. Pozostali dwaj astronauci również należą do chińskich sił zbrojnych.

Lot Shenzhou 12 jest trzecią z 11 misji potrzebnych do ukończenia budowy chińskiej stacji kosmicznej, co zgodnie z planem ma nastąpić do 2022 roku. Z powodu sprzeciwu Stanów Zjednoczonych Chińczycy byli odcięci od badań prowadzonych na działającej od ponad 20 lat Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Budowa Tiangong jest jednym z kilku projektów kosmicznych prowadzonych obecnie przez Pekin.

Niedawno, w ramach pierwszej w pełni chińskiej ekspedycji na Marsa, na powierzchni Czerwonej Planety wylądował łazik Zhurong, który ma przez trzy miesiące badać marsjańskie skały, szukając tam m.in. śladów ewentualnego dawnego życia.

Chińscy naukowcy planują również budowę - wspólnie z Rosją - stacji badawczej na Księżycu i wysłanie na niego w ciągu najbliższej dekady serii bezzałogowych misji.

Dla wielu Chińczyków misje kosmiczne są dowodem na mocarstwowy status ich państwa.

Najnowszą serię takich operacji komentatorzy łączą z przygotowaniami do hucznych obchodów 100-lecia istnienia Komunistycznej Partii Chin, które planowane są na 1 lipca.