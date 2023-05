W rzucenia palenia tym, którzy mają słabość do wyrobów tytoniowych, może pomóc sztuczna inteligencja. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) proponuje kurs, jak pozbyć się papierosowego nałogu z Florence, którą przedstawia jako cyfrowego pracownika służby zdrowia.

Florence zaprasza do rzucenia papierosów (fot. WHO) /

Florence można spotkać na stronie World Health Organization ( kliknij, aby przejść do strony WHO ).

Po wybraniu opcji kursu rzucania palenia, Florence nawiązuje z nami rozmowę. Z cyfrową terapeutką możemy się kontaktować głosowo lub pisząc na czacie (do wyboru jest kilka języków - wersji polskiej nie wprowadzono).

Na początek Florence chce się dowiedzieć, z jakiego rodzaju palaczem ma do czynienia. W zależności od odpowiedzi, czy na kurs zgłasza się osoba paląca okazjonalnie, czy też jest to nałogowiec, wirtualna instruktorka wybiera rodzaj terapii.

Ważne jest również to, jak silną motywacją kieruje się palacz. Florence zachęca, aby decyzji o rzuceniu papierosów nie odkładać na dłużej niż na dwa tygodnie.

"Rzucenie palenia to jedna z najlepszych rzeczy, jakie można zrobić dla swojego zdrowia. Mam wiele informacji zarówno na temat palenia i wyrobów tytoniowych, jak i e-papierosów i vapingu. Od czego chciałbyś zacząć?" - zachęca Florence.

"Korzyści z rzucenia palenia są niemal natychmiast odczuwalne. Zwiększasz swoje szanse na dłuższe życie, a także oszczędzasz sporo pieniędzy. Mogę rozpocząć tworzenie planu rzucenia palenia lub omówić niektóre negatywne skutki palenia tytoniu. Co chciałbyś zrobić w następnej kolejności?" - naciska delikatnie wirtualny medyk.

Jeżeli rozmówcę interesują korzyści wynikające z rzucenia palenia, to natychmiast dowie się, co zyskuje. "Po 20 minutach od rzucenia palenia podwyższone tętno i ciśnienie krwi spadają do niższych wartości. Po 12 godzinach poziom tlenku węgla we krwi wraca do normy. W ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i wzrasta wydolność płuc" - dowodzi i znów zachęca do podjęcia kursu.

Kiedy zaakceptujemy jej zaproszenie, Florence zaczyna przygotowywać kurs. O podjęciu wyzwania rzucenia nałogu możemy informować przez Twittera lub wybraną aplikację. Dlaczego świat ma wiedzieć, że podjęliśmy walkę z podstępnym dymkiem?

Florence zachęca do rzucenia palenia (fot. WHO) /

"Badania pokazują, że powiedzenie ludziom wokół siebie o rzuceniu palenie, może bardzo pomóc. To mogą być przyjaciele, rodzina, a nawet współpracownicy!" - zachęca i dopytuje: "Czy masz kogoś, od kogo chciałbyś uzyskać wsparcie?".

Zaraz też pojawiają się wstępne zalecenia. Przede wszystkim trzeba wyrzucić z domu, z biurka w pracy i ze swojego otoczenia wszystkie wyroby tytoniowe. Punkt drugi to poinformowanie innych o podjęciu walki z nałogiem.

"Rozumiem, że pojawią się wyzwania. Mogę doświadczyć skutków odstawienia nikotyny, odczuwać napięcie lub niepokój oraz chęć sięgnięcia po tytoń. Będę pamiętać, że rzucenie palenia daje mi długoterminowe korzyści zdrowotne" - motywuje Florence.

A co w sytuacji, kiedy siła przyzwyczajenia nie pozwoli na porzucenie papierosów? "Będę pamiętać, że jeśli teraz nadal będę używać tytoniu, nie poniosłem porażki. Udało mi się spróbować. I mogę z powodzeniem spróbować ponownie" - wskazuje Florence.

Czy rady wirtualnej terapeutki okażą się skuteczne? Ona sam twierdzi, że większości uczestników tworzonych przez nią kursów skutecznie udało się rozprawić z nałogiem.

Sprawdzić, czy ma rację, można tylko na własnym przykładzie. Powodzenia!